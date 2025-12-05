El programa EPES facilita la inserción laboral de 118 personas en Sanlúcar

El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) 2024-2025 ha permitido que 118 personas desempleadas de Sanlúcar hayan accedido al mercado laboral, según el balance presentado por la Delegación Municipal de Formación y Empleo. De ellas, 42 fueron contratadas en las mismas empresas donde realizaron sus prácticas, lo que supone una tasa de retención del 35,6%.

La delegada del área, Elena Ramírez, destacó los resultados obtenidos y señaló que el programa, orientado a personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables —entre ellos personas con discapacidad, parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social— “consolida su utilidad y sus resultados” en la ciudad. Ramírez compareció acompañada por el equipo técnico del programa, al que atribuyó un “trabajo eficaz y eficiente”.

Según los datos facilitados, EPES ha completado 330 prácticas con resultado satisfactorio, en colaboración con más de 150 empresas tanto de Sanlúcar como de municipios cercanos. El Ayuntamiento recibió para su ejecución una subvención autonómica de 826.493,05 euros, cuantía que también estará disponible para la próxima edición, prevista a partir de enero y con dos años de duración.

El consistorio señala que este programa se enmarca en su estrategia de apoyo a las políticas activas de empleo. En este contexto, la delegada lamentó que la Junta de Andalucía no financie estos planes al 100%, lo que obliga al Ayuntamiento a destinar recursos propios para la equiparación salarial del personal técnico implicado. Según el gobierno local, está previsto incluir una partida específica para EPES y el programa Gestiona en los presupuestos de 2026.

Además de EPES, la Delegación de Formación y Empleo desarrolla otros programas dirigidos a personas inscritas como demandantes de empleo, con especial atención a quienes presentan mayores dificultades de inserción. Entre ellos figuran Andalucía Orienta y el programa de Formación y Empleo Emprende, equivalente a las antiguas escuelas taller.

El Ayuntamiento enmarca estos resultados en una evolución descendente del desempleo en la ciudad en los últimos años. Según los datos aportados, la tasa ha pasado del 29,55% en 2021 al 21,80% en octubre de 2025.