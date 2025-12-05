La alcaldesa de Sanlúcar cede para desbloquear el pago de salarios en Elicodesa

La plantilla de Elicodesa, la empresa municipal encargada de la limpieza de colegios y dependencias municipales de Sanlúcar, podrá finalmente cobrar sus salarios después de que el consejo de administración desbloqueara la situación que impedía el pago durante las últimas semanas.

La decisión fue adoptada tras una sesión en la que los representantes de IU optaron por la abstención. Según explicó la alcaldesa de Sanlúcar y presidenta de Elicodesa, Carmen Álvarez, esta postura se asumió “en beneficio de las trabajadoras y trabajadores”, pese a no coincidir con la propuesta inicial del equipo de gobierno. Álvarez responsabilizó a los consejeros del PP y del PSOE del bloqueo previo, al considerar que su negativa había impedido efectuar los pagos a la plantilla.

La alcaldesa también criticó la decisión de estos dos grupos de sustituir al anterior apoderado de la empresa, cuya gestión calificó de “impecable”. IU defendió durante el proceso la continuidad del responsable saliente, destacando los avances alcanzados en materia económica y organizativa. Entre ellos, se señala la reducción de más de 400.000 euros en pérdidas, la salida de la empresa de la causa de disolución y el abono de la antigüedad pendiente correspondiente a los años 2018 a 2022, actualizada en 2023.

Asimismo, desde IU se valoró la planificación del personal, el control del gasto, la puesta en marcha de auditorías y la coordinación con los centros educativos como elementos relevantes de la gestión realizada.

Por su parte, Álvarez expresó su preocupación por que la plantilla haya estado, según afirma, en el centro de un enfrentamiento político. La alcaldesa manifestó que espera que la nueva apoderada mantenga los criterios de rigor económico del anterior responsable y advirtió de la necesidad de garantizar la “viabilidad futura” de la empresa pública.

Además, la regidora anunció que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra representantes del PP y del PSOE si considera que se produce una administración desleal que ponga en riesgo la estabilidad de Elicodesa. La empresa gestiona un presupuesto cercano a los 4,5 millones de euros y cuenta con más de un centenar de empleados.