A prisión un maltratador reincidente por quemar a su expareja en Sanlúcar

Cádiz/Esperanza, de 65 años, llama a este periódico desde la Unidad de Quemados del Hospital Virgen de las Montañas de Sanlúcar, donde se recupera de las lesiones que sufrió el pasado 17 de octubre, cuando salió de su casa para tirar la basura. Su expareja, de 55 años de edad, aprovechó ese momento para arrojarle un líquido (aún por determinar) que le causó quemaduras graves en vientre, brazos y piernas. La mujer permanece ingresada desde entonces en el centro hospitalario para someterse a curas diarias. Él está en prisión, como ya lo estuvo cuando la Audiencia Provincial de Cádiz lo condenó en 2009 a 10 años de cárcel por asestar una brutal paliza a Esperanza e intentar violarla. Ya entonces acumulaba antecedentes penales por quebrantamiento de condena, maltrato, amenazas en el ámbito familiar y por conducir bebido.

Según ha confirmado a este medio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sanlúcar de Barrameda, en funciones de guardia, acordó el pasado sábado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido como responsable de los delitos de lesiones graves y amenazas.

Aún muy afectada y dolorida, Esperanza relata su versión de los hechos. "El pasado jueves salí a tirar la bolsa de basura al contenedor y él apareció de repente. Iba en una moto como copiloto y me arrojó un líquido que me causó quemaduras por todo el cuerpo. No sé si era agua hirviendo, ácido... lo desconozco; y los médicos, de momento, también", a la espera de un examen pericial más exhaustivo.

A raíz de este episodio, la mujer llamó a una amiga taxista que la trasladó a un centro ambulatorio de Sanlúcar para que la asistieran. Allí se personaron agentes de la Policía Nacional, toda vez que se activó el protocolo por un posible caso de violencia de género. Ante la gravedad de las quemaduras, Esperanza fue trasladada al Hospital Virgen de las Montañas, hasta donde se desplazó la jueza para tomarle declaración. La misma magistrada ordenó el ingreso el prisión del supuesto agresor el sábado 19 de octubre.

"Lo estoy pasando fatal, tengo mucho miedo", asegura Esperanza. "Hacía tiempo que el merodeaba por mi domicilio a pesar de tener una orden de alejamiento vigente hasta 2026", relata la mujer atemorizada. "De hecho, el pasado mes de agosto sufrí otra agresión por su parte", relata. "Me cogió por la espalda, me tiró al suelo y me dijo: ya no vas a hablar más, en alusión a una llamada que hice a la Policía Nacional para alertar de su presencia por los alrededores de mi barrio". Aquello desembocó en un juicio rápido. Él quedó en libertad con cargos, aunque la jueza incrementó la distancia de la orden de alejamiento de 200 a 500 metros, "una medida, a la vista está, insuficiente, pues él volvió a atacarme y aquí estoy, ingresada en un hospital", afirma Esperanza.

"Yo lo conocí a él en Sanlúcar en noviembre de 2007; en enero de 2008 me dio una paliza que me mandó a la UCI", recuerda la víctima. "Intentó violarme y me desperté en un charco de sangre". Por estos hechos él fue condenado a diez años de prisión. La sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz en 2009 dio por probados que en diciembre de 2007 ambos discutieron en la calle porque el él le recriminó que mirase a los hombres; entonces la empujó y la tiró al suelo. Al día siguiente, el hombre acompañó a la víctima al médico y ella no pudo comunicar el origen de las lesiones que presentaba: él no la dejaba ni un momento sola.

El episodio del intento de violación se produjo, según la sentencia, en enero de 2008. La mujer había conseguido que el procesado se marchase de su casa pero él insistía en pedirle otra oportunidad y le aseguraba que iba a cambiar. En esas, el 26 de enero, la mujer invitó al acusado a cenar en su domicilio.

Tras la cena, él quiso mantener relaciones sexuales y ella no, indica la sentencia. Fue entonces, explica, cuando el hombre intentó violarla. No lo consiguió porque ella forcejeaba y se resistía. El agresor acabó desistiendo pero comenzó a golpearla en la cara de una manera brutal hasta dejarla tirada en el suelo en un charco de sangre, relata el tribunal.

Después, agrega la sentencia, él se acostó en la cama y desatendió los ruegos que ella le hacía para que la llevase al hospital hasta que, finalmente, sobre las cuatro de la madrugada, después de limpiarle la cara y pedirle que no lo denunciase, la acercó a un centro médico.

La mujer sufrió traumatismo facial y mandibular, hematomas y dolores y tardó 15 días en curar.

"Después de toda esa pesadilla me fui a vivir a otra ciudad. Él entró en la cárcel, pero salió en 2019. Lo sé porque la Policía Nacional me lo comunicó. Fue entonces cuando entré en el programa Atenpro, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la violencia de género", señala Esperanza.

En 2023, Esperanza regresó a Sanlúcar y su expareja, también. "En diciembre de ese año me lo encontré. Yo me dirigía a la farmacia y lo vi en la calle. Me puse tan nerviosa que el farmacéutico tuvo que acompañarme a mi casa. Tiempo después, en agosto, me agredió en la calle y ahora esto. Tengo muchísimo miedo", concluye.