A prisión tras ser detenido en Ubrique con una mochila repleta de cocaína y hachís

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que fue sorprendido cuando caminaba por una travesía de Ubrique portando una mochila repleta de cocaína, hachís, un cuchillo de corte de la droga, recortes de bolsas de plástico y una báscula de precisión. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos se produjeron sobre las 13:00 horas del pasado día 31 de diciembre, cuando los agentes de Seguridad Ciudadana de Ubrique se encontraban realizando un control de personas y vehículos por la carretera A-373 y observaron a un viandante que, al verse sorprendido por la presencia policial, realizó un cambio de sentido e intentó ocultarse para no ser detectado.

Esta actitud levantó las sospechas de los guardias civiles que, tras un seguimiento discreto, lograron interceptarlo. Así, hallaron en la mochila que portaba el sospechoso 291 gramos de cocaína en roca y 676,5 gramos de hachís en pastillas, un cuchillo con restos de corte de estas sustancias, numerosos recortes de bolsas de plástico y una báscula de precisión, material necesario para preparar la droga en dosis y distribuirlas posteriormente al menudeo.

Desde el Instituto Armado han detallado que el ahora apresado es "un viejo conocido" al acumular "antecedentes por hechos similares".