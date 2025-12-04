A prisión tras ser detenido en Algodonales con 15 kilos de hachís entre material de pesca

La Guardia Civil ha detenido en la carretera A-384, en el término municipal de Algodonales, a un hombre de 30 años que conducía un coche en el que transportaba 150 tabletas de hachís ocultas entre material de pesca. La droga intervenida arrojó un peso total de 15,7 kilos y el donductor ingresó en prisión por orden del juez.

Según ha informado el Instituto Armado, la detención se produjo el pasado día 2 durante un control de personas y vehículos, dentro de un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana y de lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en vías principales de la provincia de Cádiz.

Los agentes dieron el alto a un vehículo que, al percatarse de su presencia, realizó maniobras sospechosas antes de aproximarse al punto de control.

Tras identificar a su conductor, vecino de Alicante, los guardias civiles detectaron un fuerte olor procedente de la parte trasera del vehículo, que estaba llena de material y utensilios para la pesca.

Ante la sospecha de que el olor pudiera estar relacionado con sustancias estupefacientes, los agentes realizaron una inspección del interior del turismo y localizaron, oculta bajo ropa y equipamiento de pesca, una bolsa de rafia con 150 tabletas de hachís, que sumaron 15,7 kilos.

El conductor, identificado como J.A.S., fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza.