"Nuestra prioridad es que a la gente le llegue el mensaje de Vox sin manipulaciones"

Cuando a principios de marzo José Ortells dimitía por sorpresa como presidente provincial de Vox, Blanca Armario no se vio obligada a subirse a ese tren en marcha, porque ya viajaba en él como vicepresidenta. Lo único que tuvo que hacer es ponerse a los mandos e intentar que este partido llegue en las mejores condiciones posibles a la estación del 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales.

Natural y vecina de Arcos, de 43 años de edad cumplidos el pasado febrero, diplomada en Magisterio, funcionaria de carrera de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y afiliada a Vox desde enero de 2019, Blanca Armario se estrenó en un cargo público a mediados del año pasado, cuando debutó como parlamentaria andaluza por la provincia de Cádiz.

De cara a estas elecciones municipales, Armario, que se autocalifica como "una mujer de barrio", reconoce que Vox busca aumentar su número de concejales y gobernar por primera vez en algún ayuntamiento de la provincia, pero aclara que ninguna de esas dos cosas son la prioridad. Ella le da más importancia a que el mensaje de Vox llegue a la ciudadanía "sin manipulaciones".

–Una mujer al frente de Vox en la provincia y toda la izquierda acusándoles de ser un partido machista. ¿En qué quedamos?

–El problema está en los medios de comunicación, o en la mayoría de ellos, que lo que hacen es manipular constantemente nuestro mensaje y tergiversarlo precisamente para eso, para que se vea a Vox como un partido machista, pero para nada lo somos. En ese sentido somos un partido político como cualquier otro. Lo que nos importa es el trabajo de la persona, y su implicación, independientemente de su sexo, por supuesto. De hecho, en las elecciones andaluzas de 2022 ya presentamos a una mujer como presidenta de la Junta. Eso del machismo es un sambenito que nos han colocado y a la vista está que no es nada correcto.

–Hablando de esas elecciones andaluzas, ¿se ha recuperado Vox de aquel jarro de agua fría? Porque aunque subieron en votos y en parlamentarios tenían muchas ilusiones en entrar en el Gobierno andaluz.

–Todo partido cuando se presenta a unas elecciones quiere llegar al gobierno, pero nosotros no tuvimos sensación de fracaso. Una vez que lo valoramos vimos que fuimos uno de los pocos partidos que habíamos crecido y además habíamos afianzado el voto de aquellos andaluces que ya confiaron en nosotros en las elecciones autonómicas de 2018. Nuestro mensaje poco a poco va calando en la población andaluza y ahora en las municipales esperamos que ocurra lo mismo.

–¿Qué daño ha hecho en Vox la marcha de Macarena Olona?

–Eso ya está superado. Cada vez que se presente un candidato a unas elecciones, nosotros lo vamos a apoyar porque va a ser el que defienda el proyecto de cara al público, será el portavoz de nuestro mensaje, y tenemos la lealtad de defenderlo. Ella se marchó por razones personales pero la apoyamos hasta el final.

–José Ortells dimitió a principios de marzo como presidente provincial de Vox aduciendo problemas personales. Pero renunciar a tres meses de unas elecciones es sospechoso, ¿no?

–Uno no decide cuándo le van a ocurrir cosas en su vida. Las circunstancias personales de cada uno influyen mucho y él tuvo que tomar esa decisión en ese preciso momento. Y el partido le respetó y le apoyó porque se trata de una cuestión personal. No vamos a entrar en valoraciones personales porque son intimidades y cuestiones personales. Las circunstancias llegan y nada más.

–Esa dimisión coincidió con algunas designaciones de candidatos a alcaldes en la provincia impuestas desde Madrid. ¿Hay malestar en la dirección provincial de Vox con algún nombramiento?

–Nosotros estamos de acuerdo con todos nuestros candidatos y les vamos a apoyar al cien por cien porque son los que tienen que representar a nuestro partido y porque sabemos que son los mejores en esos municipios.

–Han logrado cerrar 33 candidaturas en la provincia para el 28-M. ¿Cómo está ahora Vox en Cádiz y cómo son esos candidatos?

–Estamos muy fuertes y yo destacaría de nuestros candidatos que son muy profesionales, que tienen mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y capacidad para crear equipos fuertes en cada municipio. El resultado de las elecciones se verá después pero ahora lo que queremos es trabajar y llevar nuestro mensaje a todos los pueblos de la provincia. En cuanto al número de candidaturas presentadas estamos satisfechos porque con ellas vamos a llegar al 97% de la población.

–Presentan ustedes a algunos candidatos 'cuneros', es decir, que no viven en los municipios por los que se presentan a la Alcaldía. ¿El objetivo es conseguir votos como sea?

–No, lo que buscamos es gente que transmita correctamente nuestro mensaje, gente que es leal, trabajadora y que hacen equipo.

–Pero, por ejemplo, ¿las alcaldables de Vox en Conil o en Vejer conocen bien esas localidades?

–Sí, claro, las conocen muy bien.

–La mitad de los concejales que sacó Vox en la provincia hace cuatro años han dimitido a lo largo de este mandato. ¿Pone usted la mano en el fuego por la continuidad en el partido de todos los que vayan a lograr este año su acta de concejal?

–Hoy por hoy de lo que estoy convencida es de que nuestros candidatos son personas muy profesionales, muy trabajadoras, tolerantes, muy respetuosas y que cooperan. Lo demás, bueno, nadie tiene una bola de cristal para predecir nada.

–¿Cuál es la prioridad de Vox, superar los nueve concejales logrados en 2019 o entrar en algún gobierno municipal de la provincia?

–Ambas cosas son importantes pero yo diría que nuestro objetivo prioritario ahora mismo es que nuestro mensaje llegue sin distorsiones y sin manipulación alguna a toda la población. En serio, es que estamos muy acotados por algunos medios de comunicación. Por eso la prioridad es llevar nuestro mensaje directamente a la ciudadanía. Luego las urnas dirán si nuestros candidatos son concejales o alcaldes o no entran en los ayuntamientos.

–Pero, bajo mi punto de vista, ustedes necesitan en esta provincia gobernar ya en algún ayuntamiento, algo que no ha sucedido aún. Como pasaba en el conjunto de España, hasta que entraron en el gobierno de Castilla y León.

–Sí, claro que gobernar es importante, pero no queremos hacerlo a cualquier precio. Insisto, ahora la prioridad es que nuestro mensaje llegue, que la gente despierte, que entiendan que al Gobierno que tenemos en España hay que sacarlo cuanto antes. Queremos hacerle ver a la ciudadanía que lo que ha hecho el PSOE en los gobiernos municipales en los que ha estado en las últimas décadas es impedir el desarrollo de esas poblaciones y frenar su reindustrialización. Algunos pueblos de la Sierra, por ejemplo, están incomunicados y carecen de servicios públicos o si los tienen son muy precarios. Esa comarca parece una España paralizada, congelada en el tiempo, que además en los últimos cuatro o cinco años se está quedando vaciada. Ese es el daño que ha hecho durante mucho tiempo el PSOE. Por eso lo que queremos es que nuestro mensaje llegue y extirpar el socialismo allí donde esté implantado.

–¿Cuáles serán las líneas maestras de los programas electorales de Vox en los municipios en los que se van a presentar?

–Nosotros seguimos con nuestro programa que se llama ‘Cuida lo tuyo’. Ahí están nuestras líneas estratégicas. Queremos comunicar mejor nuestros pueblos, que se vuelvan a reindustrializar, queremos la promoción de la maternidad, queremos que el autónomo no se sienta maltratado, que no tengan que cerrar los comercios en muchas localidades, apostamos por espacios para que las familias puedan disfrutar… En definitiva, queremos que el ciudadano se sienta orgulloso de donde vive y que no se tenga que marchar fuera.

–¿La política nacional debe influir en estas elecciones locales?

–Claro, porque al final lo que ocurre a nivel nacional lo sufres tú después en tu casa. La política nacional la sufrimos en casa, en el trabajo, en el barrio. Cada voto es importante y ese es el verdadero voto útil y no al que recurren algunos partidos. El voto útil es el que se mete en la urna pensando con coherencia en lo que tú quieres cambiar.

–¿Cómo están ahora las relaciones con el PP? ¿Que Isabel Díaz Ayuso Ayuso haya roto con Vox en Madrid es una pose electoral o una declaración de intenciones?

–El PP ya gobernó con mayoría absoluta en España y no cumplió nada de lo que prometió. Y ahora tenemos en Andalucía un Gobierno del PP que dice un cosa pero que por detrás hace otra. ¿Qué le digo? Es que a lo mejor el PP dice ahora que no va a pactar en ningún sitio con nosotros y luego sí intenta llegar a acuerdos. A nosotros eso nos da igual. Nosotros queremos transmitir nuestro mensaje y estar en el máximo número posible de pueblos.

–¿Cómo se puede aplicar la ideología de Vox desde un ayuntamiento?

–Le pongo un ejemplo. Si todas las partidas que reciben los ayuntamientos en políticas o en materia de igualdad de género se aplicaran a todas las comunicaciones deterioradas, a mejorar los servicios públicos que están precarios, a disponer pediatras en los pueblos que no los tienen… Si esas partidas fueran para crear prosperidad, se podrían paliar todas esas deficiencias.