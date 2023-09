“Si no hay principio de autoridad, peligra todo el Estado de Derecho”

El tipo que irrumpió con ganas de jarana en el cuartel de la Guardia Civil de Chiclana sabía lo que se traía entre manos. Digamos que no era un panolis sino alguien capaz de hacer frente a agentes entrenados para reducir a delincuentes sin perder el temple. Todo empezó con una llamada al teléfono de emergencias de la Benemérita en el que se alertaba de un posible caso de violencia de género en un domicilio de la localidad. Al reclamarle más datos el tono de esta persona fue subiendo, llegando a su cumbre cuando una patrulla del Instituto Armado comprobó que el lugar indicado no se correspondía con ninguna vivienda sino con una juguetería. A partir de ahí la actitud de esta persona aseguran que fue a más. La siguiente llamada ya se hace con un tono amenazante, que se agrava cuando se personó en el cuartel. “Llegó muy exaltado, pero sabía lo que se hacía”, comentó a este medio uno de los agentes que se encontraba de guardia la madrugada del domingo.

Tras utilizar el casco de la motocicleta en la que llegó al cuartel chiclanero contra varios agentes y hacerse con una porra extensible que dejó abandonada en su huida, fue localizado en una gasolinera BP, donde fue detenido. “Soltó la porra y se situó en un lugar bien visible para las cámaras de seguridad. De hecho, las miraba, era consciente de todo, no podíamos decir que estuviera fuera de sí ni bajo los efectos de sustancias, al menos a simple vista no se percibía. Repito, sabía lo que se hacía. Fue muy complicado reducirlo”, cuenta el agente.

En el cuartel fueron tres los agentes que sufrieron heridas a manos del agresor, que ingresó en prisión el lunes, y al ser reducido otros cinco sufrieron golpes y erosiones cutáneas de menor importancia. No obstante, desde la Asociación Jucil, su portavoz provincial, Agustín David Domínguez, entiende que el incidente no debe tomarse a la ligera. “Cuando se pone en aprietos el principio de autoridad, como ocurrió en este caso, es todo el Estado de Derecho el que peligra. ¿Qué hubiera pasado si este hombre en vez de arremeter contra agentes de la Guardia Civil la toma contra cualquier viandante y le abre la cabeza a golpes? Son incidentes que se están viendo cada vez con más asiduidad y que no se pueden consentir”.

Para Domínguez, en la provincia se está notando un aumento de la violencia nuevamente, más acuciada tras la desactivación del OCON-Sur. “Indudablemente se ha notado. Ahora hay estadísticas que esgrimen para sacar pecho diciendo que están bajando las incautaciones, pero no se dan cuenta que eso no es porque se trafique menos, sino porque están realizándose menos operaciones”, comenta.

En España, asegura Domínguez, hay un déficit “de 17.000 guardias civiles. En Cádiz, que por su idiosincrasia es una provincia muy especial, con turismo, narcotráfico, inmigración ilegal, contrabando, con dos fronteras, hace dos años realizamos un estudio y faltaban unos 200 agentes para actualizar el catálogo. Entendemos que eso es algo que debe solucionarse cuanto antes”, dice para finalizar.