Al agresor de los guardias civiles en Chiclana no le constan antecedentes penales

El joven que ha sido detenido por irrumpir de manera violenta en el Cuartel de la Guardia Civil de Chiclana no tiene antecedentes penales previos a este suceso. A sus 26 años, hasta el momento no había una mácula en su expediente, por lo que no se entiende qué pudo pasar por su cabeza para acceder al acuartelamiento de manera violenta y atacar primero a tres agentes. Tras quitarle una porra extensible a uno de ellos la emprendió a golpes con todos quienes se encontraba. En ese primer envite con la Benemérita fueron tres los agentes que acabaron heridos por la furia de este chiclanero, aunque posteriormente, en su huida, tras intentar reducirlo en una gasolinera, provocó heridas leves a otros cinco.

Está previsto que el hombre pasa en la mañana de este lunes a disposición judicial, y será entonces cuando pueda, si lo considera oportuno, explicar las razones que le hicieron llevar a cabo unos actos que merecieron toda la repulsa de las asociaciones de guardias civiles, que ayer mismo pedían ser considerados profesión de riesgo, a fin de que puedan usar pistolas táser con las que defenderse en este tipo de situaciones.

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo, cuando esta persona, tras irrumpir de forma violenta en el acuartelamiento de Chiclana, atacó de forma violenta a varios guardias civiles con una defensa policial que les había sustraído previamente, causándole heridas de distinta consideración a ocho agentes.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada. Según explicó fuentes de la Guardia Civil en un comunicado, el autor llegó al acuartelamiento en una motocicleta, mientras portaba el casco en la mano y se dirigió al interior increpando a gritos y amenazando al guardia civil allí presente con la clara intención de agredirle violentamente.

Durante esos momentos de agresividad, los agentes no consiguieron que dejara su actitud y "aprovechó la ocasión para arrebatarle a un agente su defensa extensible y golpear a varios de ellos causándole lesiones". "Un agente es golpeado sin piedad en la cabeza provocándole unas heridas abiertas que necesitan varios puntos de sutura tanto en la cabeza como en la cara, otro agente sufre una fractura en la mano y varios agentes lesiones más leves", apuntan en un comunicado desde el Instituto Armado. Las imágenes de la Benemérita, y las compartidas por la AUGC en redes sociales, con los restos de sangre, da muestras del violento suceso esta pasada noche en el acuartelamiento.

Noche larga en Chiclana donde varios Guardias Civiles han resultado heridos tras ser atacados por un hombre que logró ser detenido oponiendo una fuerte resistencia.Con un simple #Tasser estaríamos hablando de una detención más. pic.twitter.com/mWUOpl6D6R — AUGC Cádiz (@AUGC_Cadiz) September 17, 2023

Huida golpeando lo que encontraba en su camino

Tras agredir a los agentes el detenido huyó rápidamente del acuartelamiento portando la defensa, en actitud muy agresiva golpeando y destrozando todos lo que se encontraba por su camino, hasta que es localizado, minutos después, próximo a una gasolinera de la localidad. Con el apoyo de la Policía Local, se le reduce y se procede a su detención y recuperación de la defensa.

El detenido es A.M.T de 26 años de edad vecino de Chiclana de la Frontera, al que se le considera autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, 2 delitos de lesiones graves, 5 delitos de lesiones leves, atentado a agentes de la autoridad y 2 delitos de daños en vehículos particulares. Será puesto a disposición judicial en los Juzgados de Chiclana de la Frontera en las próximas horas.