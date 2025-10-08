Primeros pasos para declarar BIC una de las fiestas con más arraigo popular de Cádiz y única en el mundo

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz ha dictado una resolución, con fecha del 26 de septiembre, mediante la que se incoa el procedimiento para la inscripción, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural (BIC), de la actividad de interés etnológico denominada Crujía de los Gamones en Ubrique.

La resolución, publicada en el BOJA de este miércoles, señala que la Crujía de los Gamones es una actividad de interés etnológico viva y en auge que presenta un componente singular por su estrecha relación con el territorio y el paisaje donde se asienta. El ritual actualmente se encuadra en la celebración católica del Día de la Cruz y, hasta época reciente, también en la romería de San Isidro.

En qué consiste la fiesta de la Crujía de Gamones de Ubrique

En este sentido, explica que consiste en explosionar centenares de gamones, calentados bajo la lumbre, en numerosos espacios públicos, durante la noche de las Candelas que, desde el año 2011, se celebra el sábado más cercano al 3 de mayo. En Ubrique ese ambiente sonoro, fascinante y cargado de emoción, suscita en las comunidad sentimientos de identidad y comunión colectivas, revistiendo una significación especial en función de los lugares y momentos en que se ejecuta, destaca la resolución.

Asimismo, indica que la fiesta de la Crujía manifiesta una significación cultural y simbólica expresando un culto a la naturaleza que se plasma en la figura del gamón, elemento principal del ritual.

Además, señala que la fiesta no sólo vincula lo mágico y/o religioso sino que manifiesta un vínculo con los modos de vida desarrollados en el municipio, donde los recursos y aprovechamientos del medio han tenido un enorme protagonismo para la población, modos de vida que, además, desempeñan una función ecológicocultural sobre el territorio.

Qué son los gamones

Para aquellos que no sepan qué son los gamones y por qué se celebra esta fiesta tan querida por los vecinos de Ubrique, deberán saber que tiene su origen durante la ocupación francesa en España, cuando las tropas de Napoleón intentaron invadir este pueblo de Cádiz.

Los gamones son una planta de tallo largo y raíz gruesa que antaño se utilizaban para ahuyentar a los lobos de la Sierra de Cádiz. Para ello, los vecinos calentaban los gamones y al golpearlos contra las piedras sonaba un estallido que más que una planta parecía un petardo. Los vecinos del pueblo huyeron a la Sierra y desde allí explotaban los gamones contra las rocas, para que los soldados enemigos creyeran que estaban bien armados.

Desde entonces y con el comienzo de las Cruces de Mayo, los ubriqueños adornan las calles del pueblo y preparan multitud de hogueras con muebles y maderas viejas. En ellas se colocan los gamones para explotarlos golpeándolos contra una superficie dura.

Para celebrar esta fiesta popular, jóvenes y mayores recolectan leña y viejas maderas durante horas. Posteriormente, al atardecer, se van encendiendo las candelas donde se calentarán los gamones. Con el tiempo, los rasgos generales de esta celebración no han cambiado, aunque se han ido añadiendo otros.