La 3ª Trail Pueblos Blancos se disputa el 11 de octubre con 730 participantes

La tercera edición de la Trail Pueblos Blancos se celebrará el sábado 11 de octubre, con el desarrollo de tres pruebas: una ultra de 65 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, una minitrail de 35 kilómetros y una ruta senderista de 12 kilómetros. Torre Alháquime será la localidad de partida y meta de unos recorridos que también comprenden enclaves de Olvera, Alcalá del Valle y Setenil. Rutas que transitarán las 730 personas inscritas y que han agotado las plazas disponibles.

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su servicio de Deportes, Javier Vidal, ha presentado los pormenores de esta competición junto con el responsable de la organización, Antonio Pérez Navarro y representantes de los municipios anfitriones: Loli Ruiz (de Torre Alháquime), Javier Rodríguez (Olvera), Juan Francisco Romero (Alcalá del Valle) y Francisco Javier Domínguez (Setenil).

Javier Vidal ha valorado que estas pruebas “más allá de su calidad deportiva suponen un medio para promocionar la Sierra de Cádiz, además de incentivar el consumo en la comarca a través de sus participantes y las personas que les acompañan”. En similares términos se ha pronunciado Loli Ruiz, en representación de los municipios que conforman la Trail Pueblos Blancos, quien ha ratificado “el impacto socioeconómico” que se genera en las localidades de la comarca.

Antonio Pérez Navarro, para describir los parajes que jalonan esta prueba, ha indicado los lugares que conforman el recorrido de la ultra: salida desde Torre Alháquime y subida hasta la Plaza de la Iglesia de Olvera pasando por Los Remedios; bajada hacia Torre Alháquime para encarar el ascenso a Alcalá del Valle; se enlaza con el Convento de Caños Santos y, desde la Ruta de los Molinos, se enfila hacia Setenil para coronar la parte más elevada de la villa y dirigirse a la senda junto al río Trejo para desembocar en la meta de Torre Alháquime.

Y será en Torre Alháquime donde se entreguen los premios, los ya conocidos cencerros que empiezan a labrarse un hueco de privilegio en el calendario de carreras de montaña. Más información en: https://trailpueblosblancos.com/