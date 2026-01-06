El primer premio de El Niño, el 6.703, reparte suerte en Cádiz, Sanlúcar, Jerez y Algeciras

Los adminstradores de loterías de El Paraíso, en Jerez, con el cartel del primer premio vendido en Jerez

Varios municipios de la provincia de Cádiz se han visto este martes, 6 de enero, agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo.

En concreto, este número se ha vendido en puntos como Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, Jerez de la Frontera y Cádiz capital, lugares donde la alegría desborda esta jornada de Reyes Magos al haber repatido un premio tan importante entre sus vecinos.

En la administración de la avenida del Puerto de Barrameda, en Sanlúcar, su lotera ha expresado a Europa Press que está "muy contenta" por dar este primer premio de El Niño en un barrio "marinero" como Bonanza, donde se ubica su establecimiento. Aunque desconoce la cantidad de décimos vendidos, ha reiterado que está "contenta" de haber cruzado su suerte un año más con este sorteo, ya que el año pasado esta administración también dio un segundo premio de este sorteo. "El Niño nos persigue", ha bromeado.

Casi de la misma manera están en la administración de El Paraíso, de Jerez de la Frontera, que ya lleva tres primeros premios de El Niño repartidos, además del segundo premio que dieron hace apenas unos días en la Lotería de Navidad.

"En cinco años hemos dado tres primeros premios de El Niño y dos 'Gordos' de Navidad, madre mía. Estamos que no nos lo creemos", ha comentado José Vicente, lotero de esta afortunada administración en las Torres de Córdoba. Sin saber cuánto ha vendido, aunque cree que no más de una serie, ha asegurado sentirse "alegre" por lo repartido, "aunque hayan sido tres décimos".

La suerte en la provincia de Cádiz con este 6.703 ha llegado a otros puntos como la administración ubicada en el Corte Inglés de Algeciras y la de 'El Gato Negro', en la calle José del Toro del centro de Cádiz capital, un establecimiento que repite de nuevo en un sorteo de Navidad, ya que viene de haber repartido también varios décimos de dos terceros premios del 22 de diciembre.