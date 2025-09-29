El presunto asesino de la joven degollada en Sevilla la había agredido en 2024 en Cádiz

El joven de 21 años detenido por el presunto asesinato con arma blanca de su pareja, Katherine, de 28, en la madrugada del domingo en Sevilla la había agredido presuntamente en 2024 en Cádiz, motivo por el que la víctima constaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Según ha podido confirmar Diario de Sevilla, aquel año el joven trató de ahogarla. Aquel arresto se produjo por la llamada de terceras personas, pero después la víctima no presentó denuncia contra el presunto agresor, que quedó en libertad provisional. Por este motivo, ella figuraba en el registro del sistema de protección de las víctimas de la violencia machista, Viogén, pero era por una situación pasada, y no había actualmente en vigor ninguna medida cautelar contra él ni de protección de la joven asesinada.

Fuentes de la investigación sobre este suceso, que continúa abierta y a la espera de que pueda ser confirmado como un nuevo caso de violencia machista por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han informado a EFE de que ambos son originarios de Colombia, aunque ella tenía nacionalidad española.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha informado por su parte de que la joven presuntamente asesinada en el barrio de Sevilla Este no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) aunque en el momento en que se tuvo conocimiento del asesinato se activó el protocolo para atender a su familia, ha dicho.

Dicho instituto público cuenta con el equipo 'Binomio', compuesto por dos psicólogas especializadas en violencia de género que se desplazan al lugar para atender a los familiares de la víctima.

López ha insistido en que, cuando se producen asesinatos de este calado, se falla como sociedad: "Tenemos que hacer todas las instituciones, las entidades y la sociedad en general una reflexión de en qué estamos fallando, porque además cada vez se produce la violencia de género de edades más tempranas", ha declarado.

A preguntas de los medios de comunicación, López ha dicho que, de confirmarse por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género este suceso como asesinato por violencia de género, sería la novena víctima en lo que va de año en Andalucía.

Abierto un expediente de expulsión

Diario de Sevilla también ha confirmado que el presunto autor del crimen tiene abierto un procedimiento de expulsión de España. Como es habitual cuando se detiene a alguna persona en situación irregular en España o se detecta alguna infracción a la ley de Extranjería, a la persona en cuestión se le abre un procedimiento para expulsarle del país. El extranjero dispone de de un plazo (de 48 horas si es un procedimiento preferente o de 15 días si es ordinario) para presentar alegaciones y pruebas en contra. La administración, tras valorar el expediente y las alegaciones, emite una resolución, y el afectado puede recurrirla. La expulsión implica la salida forzosa y puede incluir una prohibición de retorno de hasta cinco años al territorio español y al espacio Schengen. Este asunto no estaba aún resuelto, según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación.