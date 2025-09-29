Recuperada en El Puerto una furgoneta robada que transportaba 59 garrafas de gasolina

La Policía Local de El Puerto ha recuperado este fin de semana una furgoneta sustraída que transportaba 59 garrafas de gasolina, un hallazgo que apunta a posibles usos vinculados a redes ilícitas y que refuerza la línea de trabajo en la lucha contra el narcotráfico.

Hace tan solo unas semanas se producía un suceso similar, cuando la Policía Local intervino 116 garrafas de gasolina en una furgoneta, en el marco de un dispositivo especial de seguridad durante el último fin de semana de agosto en la localidad.

Durante este último fin de semana de septiembre se resolvieron además una estafa y un robo en un establecimiento, con comparecencias en la Comisaría de la Policía Nacional, muestra del esfuerzo conjunto de ambos cuerpos para ofrecer una respuesta ágil y efectiva frente a la delincuencia.

El último fin de semana estuvo también marcado por la celebración del Día del Pedal, cuyo dispositivo de seguridad corrió a cargo de los agentes locales y Protección Civil.

Además se llevaron a cabo numerosas intervenciones en materia de tráfico, seguridad ciudadana y control de ordenanzas. Los agentes interpusieron 119 denuncias, 88 de ellas relacionadas con el Reglamento General de Circulación y 31 por otras infracciones de la normativa de la DGT. Asimismo, se tramitaron diligencias por cuatro accidentes de tráfico, se retiraron cinco vehículos con grúa, se inmovilizaron once y se registraron cinco incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, junto a cinco sanciones derivadas de las ordenanzas municipales.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, subrayó que “la seguridad no se improvisa, se construye cada día con presencia en la calle, prevención constante y coordinación entre servicios. Este fin de semana hemos demostrado que El Puerto cuenta con un cuerpo policial preparado para actuar tanto en el control cotidiano como en situaciones complejas que exigen rapidez y firmeza. Nuestra meta es clara: que ningún vecino sienta que la inseguridad le gana espacio a su ciudad”.

Por su parte, el Intendente Principal de la Policía Local, David Viñuela, destacó que “nuestro trabajo es casi invisible cuando todo funciona, pero se hace evidente en cada intervención que evita un problema o resuelve un delito. Estamos en las calles no solo para sancionar, sino para proteger y acompañar, desde un accidente hasta una operación vinculada al narcotráfico. La colaboración diaria con la Policía Nacional y con Protección Civil nos permite blindar a El Puerto frente a amenazas y garantizar que la convivencia y la tranquilidad sean la norma, no la excepción”.