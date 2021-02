“Las trabas burocráticas aburren a quien quiere emprender en Cádiz”

–Acaba de llegar a la Presidencia de AJE Cádiz en medio de la peor crisis de los últimos 70 años. ¿Cómo ve la situación?

–Ser empresario hace que te acostumbres a gestionar diferentes situaciones a lo largo de tu aventura empresarial y como dicen, las crisis agudiza el ingenio y de de ahí debemos aprender todos para crear nuevas ideas, a diversificar, a digitalizar, en definitiva a crear nuevas oportunidades que nos hagan seguir nuestro camino. Llegamos en el momento justo para implantar ciertos cambios, cambiar la manera de gestionar nuestros recursos, potenciar nuestra marca Cádiz, venimos con un proyecto sólido que ayudará a los jóvenes empresarios y emprendedores a crecer y a prepararse para competir. Esto se acabará y Cádiz debe de estar preparada, no debemos de quedarnos quietos. Nos van los retos y qué mejor que hora.

– ¿En España, ser joven y empresario no son antónimos?

–Cada vez menos. Realmente en según donde te encuentres en el territorio español. Es algo que vamos a potenciar desde nuestra asociación, poder educar a la sociedad, fomentar un emprendimiento real y abanderar el talento que tenemos en nuestra provincia. Tenemos jóvenes empresarios con un recorrido muy bueno. Es hora que cambiemos el chip.

–Esta crisis ha supuesto una transformación radical de la forma de trabajo. ¿Los jóvenes empresarios están más preparados para afrontar el reto digital?

–Esta crisis ha acelerado el proceso de la digitalización en las pymes. A los jóvenes empresarios no solo le ha costado menos, sino que al estar más familiarizado y sabe su importancia en el mundo online, han sabido implantarlo. Esto no quiere decir que sea generalizado, sabemos desde nuestra asociación que sigue habiendo una carencia en el tejido empresarial gaditano por lo vamos a fomentar la transformación digital, vamos a llegar a esos sectores que más le cuesta y crear un ecosistema digital. AJE está trabajando en diferentes proyectos y formaciones que irán viendo la luz. La digitalización no es el futuro, no es una alternativa, es necesario dar el salto para seguir compartiendo.

–¿Qué necesitan los jóvenes para lanzarse al emprendimiento?

–Siempre he pensado que es algo con lo que se nace, pero es necesario creer en uno mismo, en sus ideas y proyectos. Tener ganas y verlo como una oportunidad para el crecimiento personal, para el autoempleo, para ofrecer a todos diferentes servicios. Pero para ello necesitamos una mejor educación empresarial, más información de las diferentes instituciones que ayudan al emprendimiento y una mejora en la burocracia. Crear confianza para dar lanzarse con las mayores garantías.

–¿Falta formación o financiación para los emprendedores?

–Desde Aje Cádiz estamos trabajando porque realmente lo que creemos es que hay escasez de información y sobre todo de comunicación. Existen muchas ayudas y recursos que se desconocen y otras en las cuales su burocracia dificulta sus entregas. Desde nuestra asociación estamos trabajando en un documento, que podrán descargarse desde nuestra web, con información agrupada de las diferentes opciones que tienen a su disposición los emprendedores. Deben de seguir apostando desde las instituciones en la formación de calidad y financiación, pero que luego las dé a conocer.

–¿Cádiz ofrece un entorno adecuado para emprender?

–Cádiz tiene un talento impecable y muchas posibilidades por su entorno, pero no hay suficientes incentivos tanto a nivel motivacional como burocrático. Necesitamos que las instituciones vean a Aje Cádiz como eje principal para el emprendimiento. Existen muchas trabas que acaban aburriendo a la persona que quiere poner en marcha un negocio y debemos solucionarlo. Queremos poner en valor la marca Cádiz a través de la innovación para que se apueste por el emprendimiento en nuestro territorio. Nuestra creatividad , la manera de cooperar, nuestra marca... son un atractivo para seguir confiando.

–El fracaso aquí es un lastre cuando en la cultura anglosajona es un valor. ¿El miedo al fracaso frena el emprendimiento?

–Totalmente , es la educación que tenemos en nuestra sociedad, los jóvenes siguen orientados a la seguridad del funcionariado. Es lo que vamos a trabajar desde nuestra asociación, a cambiar esa mentalidad en las aulas, en los emprendedores a educar y fomentar en la ausencia del miedo y que del fracaso se aprende. Hay que creer en las posibilidades que se tiene y perseguir esa meta.

–Es el tercer presidente de AJE en apenas dos años. ¿No afecta a la organización tantos cambios?

–La organización tiene una base muy sólida , por lo que estos cambios no han afectado, pero no puedo negar que han sido muchos en poco tiempo, es lo que tiene nuestra asociación , una debe dejar la presidencia a una edad, como ha sido el anterior presidente. Ahora toca un nuevo equipo, con un proyecto muy bonito a consolidar en varios años, donde aportar nuevas ideas que mejoren y potencien a la provincia de Cádiz en el tejido empresarial español. Vamos a trabajar para que se note el cambio a mejor.