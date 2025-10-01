El precio del metro cuadrado en Cádiz supera al de Málaga y Sevilla

Inasequible al desaliento, Cádiz capital sigue sin descabalgarse de su ascenso de récord en la escala inmobiliaria. Así, el precio del metro cuadrado en la ciudad se colocó en el tercer trimestre de 2025 -según el último informe TINSA- en los 2.758 euros, superando incluso a Málaga (que se sitúa en 2.731 euros) y a Sevilla, con 2.414 euros. La gaditana se encuentra desde luego entre las capitales más caras, aunque no entra en un pódium que ocupan Madrid (4.664 €/m2), San Sebastián (4.554 €/m2) y Barcelona (4.156 €/m2). A continuación, a escasa distancia, se encuentran Palma de Mallorca, Bilbao, Cádiz y Málaga

Con estas cifras, Cádiz no sólo continúa a la cabeza a nivel nacional en lo que respecto a esfuerzo de compra, sino que según los últimos datos contrastados por los tasadores, el porcentaje de renta disponible que un hogar medio destina al pago del primer año de una hipoteca supera el sesenta por ciento de las ganancias, colocándose en 60,3 % (Málaga, que suele ocupar los primeros puestos en todos los demás parámetros, se coloca, sin embargo, también aquí por detrás de la capital gaditana, con un 55,3 % de esfuerzo).

Con todo y eso, la capital no llega todavía al margen de los precios de la burbuja inmobiliaria: de hecho, dentro de Andalucía, es Málaga la única ciudad que lo hace, superando esos valores en un 12,7 %. Recordando que la proporción recomendada en la inversión en el pago de una vivienda es del 35 % de los ingresos, en el territorio español sólo cinco capitales saltan por encima del 50%: Cádiz, Madrid, Málaga, San Sebastián y Barcelona

Cádiz es, desde luego, una de las quince capitales de provincia que supera por dos cifras el diferencial anual, con un 11, 2 % de distancia respecto al mismo periodo de 2024. Sin llegar a ese valor, su variación trimestral también es alta, colocándose en el 4,7 % , y a 6,3 puntos porcentuales de los valores máximos de la burbuja.

42,2 % DE ESFUERZO A NIVEL PROVINCIAL

En el conjunto de la provincia, el esfuerzo hipotecario es significativamente menor -aunque los gaditanos estamos entre las siete provincias de todo el conjunto del país que superan ese famoso treinta y cinco por ciento-, arrojando un 42,2 % del total de las ganancias en un escenario de préstamo, ingresos y vivienda de nivel medio, que aun así es superior a la media andaluza (40,5 %) y se encuentra muy por encima de la media nacional (34,5 %). Llama la atención, sin embargo, el tensionamiento de la provincia de Málaga, que alcanza el 59 %,

En lo que se refiere al montante hipotecario, el préstamo medio en la provincia para acceder a una vivienda es de 127.683 euros, frente a los 138.719 de la comunidad andaluza y los 154.358 euros de la media nacional. El cálculo medio de la cuota mensual se sitúa en 730 euros, por encima de la andaluza (700 euros) pero aún bastante por debajo de la nacional (774 euros): según estas cifras, la provincia ocupa el segundo lugar en pago de letra dentro del conjunto autonómico, sólo por detrás de Málaga (1.045) y habiendo adelantado a Sevilla (693 euros).

La gaditana se coloca, no obstante, entre aquellas provincias que no superaron los dos dígitos de crecimiento respecto al valor interanual, con una subida del 9,2 % en la comparativa del tercer trimestre de 2024. Cádiz provincia está todavía a casi trece puntos porcentuales de alcanzar los máximos de 2007/2008, aunque el valor de su metro cuadrado (1.828 euros) la coloca también por encima de Sevilla, con 1.736 euros, aunque aún por debajo de Málaga, con 2.615 euros.

JEREZ Y SANLÚCAR, LOS MUNICIPIOS CON MAYOR SUBIDA

El detalle de los municipios más poblados de la provincia señala que son Jerez y Sanlúcar las localidades que más han visto subir el valor de su parque inmobiliario en el último año, con un 14 y un 12 por ciento respectivamente, y un precio del metro cuadro de 1.581 y 1.783 euros. Sanlúcar es también una de las localidades en las que más subió el valor inmueble el tercer trimestre, un 2,6 %, sólo por detrás de San Fernando, con un 2,8 %. En el caso isleño, la subida es también muy importante en el dato interanual (8,6 %), colocando el precio del metro cuadrado en La Isla a 1.699 euros.

El Puerto muestra también una considerable subida interanual (8,2 %), con un precio por metro cuadrado elevado, que se sitúa en los 2.225 euros. Chiclana y La Línea tuvieron, en cada caso, una subida del 3,5 y del 4,9 % en los últimos doce meses, lo que da a su metro cuadrado un valor de 2.088 y 1.431 euros. Por último, en Algeciras, el porcentaje de subida interanual fue del 5 % y el precio del metro cuadrado se coloca en 1.291 euros.