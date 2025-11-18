El PP ve probado el “déficit oculto” en la liquidación mientras el gobierno de Rota reivindica estabilidad

La delegada municipal de Hacienda, Nuria López, ha dado a conocer la liquidación del presupuesto de 2024, que el gobierno municipal elevará al pleno de la próxima semana. El Ejecutivo local destaca que los datos reflejan “buena gestión” y avances en estabilidad financiera, mientras que la oposición del Partido Popular sostiene que las cifras confirman sus advertencias previas sobre ingresos insuficientes y un uso creciente del endeudamiento municipal.

El gobierno local defiende una liquidación positiva y un aumento de las inversiones

Según la Delegación de Hacienda, la liquidación de 2024 muestra indicadores favorables. El presupuesto de ingresos se situó en un nivel de ejecución del 74,6%, prácticamente igual que en 2023, con 55,6 millones de euros en derechos reconocidos netos. La recaudación líquida alcanzó 52 millones, lo que supone una tasa del 93,6%, superior a la del ejercicio anterior.

El gasto municipal aumentó un 1,4%, por debajo de la inflación anual (2,8%), atribuible principalmente al proceso de estabilización laboral y a incrementos en servicios como la recogida y tratamiento de residuos. El Ayuntamiento cerró con obligaciones reconocidas por 53,4 millones, de las cuales se pagó el 79,5% antes de finalizar el año.

La Delegación de Hacienda subraya un resultado presupuestario positivo de más de 2 millones de euros y un remanente total de tesorería de 18 millones, si bien el remanente para gastos generales permanece en negativo (-9 millones). Según la delegada, estos indicadores mejoran aproximadamente un 30% respecto a 2023.

El gobierno local señala también el cumplimiento de la regla de gasto —40,92 millones ejecutados frente al límite de 45,41— y una reducción del endeudamiento financiero, que pasa del 80,5% al 75,9%. La deuda viva a largo plazo se sitúa en 30,5 millones, tras una bajada anual de 1,3 millones.

El PP afirma que la liquidación confirma ingresos insuficientes y mayor dependencia de préstamos

El Partido Popular ofrece una lectura muy diferente de la liquidación. Según la oposición, las cifras “dan la razón” a las alegaciones que presentó durante el proceso presupuestario al advertir que los ingresos previstos eran “manifiestamente insuficientes”. El PP señala que el Ministerio de Hacienda obligó en 2024 al Ayuntamiento a suscribir un préstamo de 6 millones de euros para afrontar pagos a proveedores ante la falta de liquidez, algo que —según afirma— explica en gran parte el resultado presupuestario positivo.

Sin esta operación, sostiene el PP, el Ayuntamiento habría cerrado el ejercicio con un déficit de 4 millones de euros. La formación asegura que este préstamo, perteneciente al Fondo de Financiación a Entidades Locales, permitirá cubrir pagos pendientes hasta 2039 y se suma a otros planes de pago a proveedores que, según sus datos, han supuesto más de 26 millones de euros en los últimos cuatro años.

El PP acusa al Gobierno local de “ocultar” información relevante y de presentar un cuadro financiero “más favorable de lo que realmente es”. Denuncia que el periodo medio de pago a proveedores sigue muy por encima de los 30 días establecidos por ley —118 días en 2024— y que incluso tras un nuevo préstamo en 2025, el plazo apenas habría mejorado.

La oposición cuestiona las previsiones incluidas por el gobierno en los presupuestos, alegando que varias partidas recaudatorias se inflaron sin justificación. El PP afirma que en impuestos como IBI, plusvalías, IAE, recargos de apremio o los intereses de demora, la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado suma 7,8 millones de euros.

Según esta formación, esta desviación obligó al Ayuntamiento a reducir gastos en mantenimiento urbano —como parques infantiles, limpieza o instalaciones deportivas— y a recurrir nuevamente al endeudamiento. El PP también asegura que el remanente negativo de tesorería no se ha reducido hasta los niveles comprometidos en el plan de ajuste vigente (–6,1 millones), y sostiene que el endeudamiento municipal ha crecido en 26 millones de euros en los últimos años.

A la espera del debate en pleno

Mientras el gobierno local insiste en que la liquidación muestra una mejora en los principales indicadores económicos y acompaña un plan inversor de 6,3 millones de euros para modernizar la ciudad, el Partido Popular sostiene que la situación revela problemas estructurales de financiación, previsiones de ingresos poco realistas y un aumento sostenido de la deuda.

La liquidación será debatida formalmente en el pleno municipal de la próxima semana, donde ambas visiones —la del Gobierno y la oposición— se confrontarán en detalle a la espera de la preparación del presupuesto para 2026.