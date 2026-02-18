El PP de Sanlúcar propone un Plan Integral de Juventud

El Partido Popular (PP) de Sanlúcar ha planteado al Ayuntamiento la elaboración de un Plan Integral de Juventud, destinado a atender las necesidades y desafíos que enfrenta la población joven de la ciudad. La iniciativa fue presentada por la presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez.

Según Pérez, los jóvenes sanluqueños afrontan problemas como el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda, la discriminación y la limitada participación en la vida ciudadana. La dirigente afirma que un plan específico a nivel local podría ayudar a “reducir desigualdades por origen socioeconómico, género o contexto cultural” y a abordar cuestiones sociales como la delincuencia, el consumo de sustancias y la prevención de problemas de salud.

El PP propone crear un grupo de trabajo multidisciplinario que incluya partidos políticos, organizaciones juveniles, expertos en distintas áreas y jóvenes, con el fin de identificar necesidades y definir estrategias concretas en áreas como educación, empleo, salud, vivienda, cultura y participación ciudadana. La propuesta señala que el plan debería incluir metas alcanzables y plazos definidos, además de garantizar la participación activa de los jóvenes en todas las etapas de su diseño y evaluación.

Pérez ha sostenido que la implementación del plan contribuiría a mejorar el capital humano y las oportunidades de empleo, además de favorecer la cohesión social y la implicación de los jóvenes en la vida de la ciudad.