El PP de Sanlúcar propone un Plan Integral de Juventud
La iniciativa busca atender problemas como desempleo, vivienda y participación ciudadana
Se plantea la creación de un grupo multidisciplinario que incluya jóvenes, expertos y organizaciones locales
El Partido Popular (PP) de Sanlúcar ha planteado al Ayuntamiento la elaboración de un Plan Integral de Juventud, destinado a atender las necesidades y desafíos que enfrenta la población joven de la ciudad. La iniciativa fue presentada por la presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez.
Según Pérez, los jóvenes sanluqueños afrontan problemas como el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda, la discriminación y la limitada participación en la vida ciudadana. La dirigente afirma que un plan específico a nivel local podría ayudar a “reducir desigualdades por origen socioeconómico, género o contexto cultural” y a abordar cuestiones sociales como la delincuencia, el consumo de sustancias y la prevención de problemas de salud.
El PP propone crear un grupo de trabajo multidisciplinario que incluya partidos políticos, organizaciones juveniles, expertos en distintas áreas y jóvenes, con el fin de identificar necesidades y definir estrategias concretas en áreas como educación, empleo, salud, vivienda, cultura y participación ciudadana. La propuesta señala que el plan debería incluir metas alcanzables y plazos definidos, además de garantizar la participación activa de los jóvenes en todas las etapas de su diseño y evaluación.
Pérez ha sostenido que la implementación del plan contribuiría a mejorar el capital humano y las oportunidades de empleo, además de favorecer la cohesión social y la implicación de los jóvenes en la vida de la ciudad.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas