El PP de Sanlúcar se ofrece a mediar entre la alcaldesa y la Policía Local

El Partido Popular de Sanlúcar ha anunciado su disposición a mediar en el conflicto abierto entre el equipo de gobierno municipal y la Policía Local. La presidenta local del partido y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha solicitado a la alcaldesa, Carmen Álvarez, la convocatoria de una Junta de Portavoces con el objetivo —según el comunicado— de “colaborar dentro de nuestras posibilidades para alcanzar un acuerdo que dé por finalizada la controversia del Gobierno Local con la Policía Local”.

De acuerdo con el PP, el conflicto se mantiene desde hace más de un año y estaría generando dificultades en la cobertura de los servicios. Pérez afirma que la falta de efectivos es “cada vez mayor” y que esta situación afecta tanto a los servicios ordinarios como a los extraordinarios vinculados a eventos.

Asimismo, la dirigente popular ha expresado su preocupación por las declaraciones realizadas en el último pleno ordinario por el delegado de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital, quien, según el PP, no concretó el número de agentes disponibles para garantizar la seguridad durante próximas celebraciones como el Carnaval o la Semana Santa.

El grupo municipal popular propone que en la Junta de Portavoces estén presentes el Intendente Jefe de la Policía Local y representantes sindicales del cuerpo, con el fin de analizar la situación y estudiar posibles soluciones.