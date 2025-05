El PP de Sanlúcar exige explicaciones por la subida en el recibo de la basura

Sanlúcar/El Partido Popular de Sanlúcar reclama al equipo de gobierno liderado por Carmen Álvarez (IU) que aclare los motivos del aumento en la tasa de basura que afecta a los vecinos del municipio. Según la portavoz y presidenta local del PP, Carmen Pérez, el incremento, cifrado en más de 20 euros por recibo, ha causado malestar entre la ciudadanía al no verse acompañado de mejoras en el servicio.

Pérez califica la subida como “un atraco, asegurando que no existe una obligación legal para aplicarla. En este sentido, señala que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados no impone una revisión automática de la tasa y que otros municipios no la han ejecutado, a la espera de aclaraciones por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La dirigente popular anuncia que el grupo municipal formulará preguntas al Ayuntamiento para obtener una explicación detallada de esta subida, ya planteada en pleno sin respuesta, y critica lo que considera un “afán recaudatorio” del gobierno municipal. En sus declaraciones, lamenta que, a pesar del esfuerzo de los trabajadores y el compromiso de la ciudadanía, los servicios públicos no hayan experimentado mejoras, mientras que los impuestos municipales continúan siendo elevados en comparación con otros municipios de la provincia.

Además, Pérez denuncia problemas en el servicio de recogida de residuos, señalando la avería de dos camiones y el uso de una furgoneta no homologada para estas tareas, lo que, a su juicio, pone en evidencia una deficiente gestión municipal. El PP insiste en que esta medida castiga a los contribuyentes sin ofrecer un retorno visible en términos de eficiencia o calidad del servicio, y exige al gobierno local transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones fiscales.