El PP de Sanlúcar denuncia que la alcaldesa no solicite el programa Activa-T Joven

El Partido Popular de Sanlúcar ha denunciado que el Ayuntamiento no ha solicitado su participación en el programa autonómico Activa-T Joven, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía para fomentar la contratación de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años.
Según ha señalado la presidenta del PP de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, el Consistorio, gobernado por Izquierda Unida y encabezado por la alcaldesa Carmen Álvarez, no habría presentado ningún proyecto para acogerse a este programa, que permite a ayuntamientos y entidades locales autónomas contratar durante seis meses a jóvenes desempleados del municipio. Las ayudas pueden alcanzar hasta los 17.000 euros por contrato.
Pérez ha recordado que el programa, promovido por el Gobierno andaluz, cuenta con una dotación superior a los 6 millones de euros y prevé facilitar la contratación de unos 520 jóvenes en la provincia de Cádiz. En este contexto, ha lamentado que Sanlúcar no se beneficie de estas ayudas y ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno municipal.
Desde el PP consideran que la no participación en Activa-T Joven supone, a su juicio, una oportunidad perdida tanto para mejorar la empleabilidad de los jóvenes sanluqueños como para reforzar los servicios y proyectos municipales. La dirigente popular ha vinculado esta decisión a lo que califica como una falta de iniciativa del actual gobierno local en materia de empleo juvenil.
