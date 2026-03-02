El PP pide al Gobierno un plan de choque urgente para acondicionar las playas de Cádiz antes de Semana Santa

Los últimos temporales se han llevado por delante una de las pasarelas en la playa de El Palmar.

Los estragos sufridos por el litoral gaditano por los temporales durante este invierno han llevado al Partido Popular a solicitar un plan de choque urgente con el poder acondicionar las playas de cara al inicio de la temporada baja turística con la llegada de la Semana Santa.

El diputado nacional del PP, Miguel Sastre, ha pedido este lunes al Ejecutivo central que “se tome en serio" la necesaria recuperación" de las playas del litoral gaditano y "que se ponga las pilas" por la cercanía de la Semana Santa, unas fiestas que marcan el inicio de la temporada de sol y playa.

Sastre ha defendido “máxima diligencia para poner en plenas condiciones nuestras playas" porque el mal estado que presentan tras la consecución de los temporales de este invierno "repercute en el ámbito turístico y también en la calidad de vida de quienes aquí vivimos”.

El diputado ha argumentado que "el temporal ha golpeado en nuestras playas y podemos ver como desde muchos sectores y ayuntamientos se está pidiendo que se reaccione lo antes posible”, por lo que solicita “un plan de choque urgente con una primera fase para que lleguemos a la Semana Santa en las mejores condiciones posibles y afrontar una segunda fase para completar la puesta a punto de las playas de cara al verano”.

Plan de estabilización de las playas

Miguel Sastre entiende que, más allá de la reparación de los daños ocasionados por los temporales, es necesario impulsar un plan de estabilización de las playas de la provincia que contemple soluciones estructurales para evitar los continuos daños generados año tras año. “Lo que pedimos no son sólo rellenos de arena puntuales, que además suelen llegar tarde y a veces ni siquiera llegan, sino que se haga un estudio a fondo de las playas de la provincia que más sufren y en el que se plateen soluciones a largo plazo”.

En ese sentido, se ha referido a la playa de los Caños de Meca que ya el año pasado fue noticia por la falta de arena y la negativa de Costas a su recuperación y que en los temporales de este año ha resultado especialmente afectada.

Miguel Sastre pregunta si “el Ministerio tiene previsto llevar a cabo alguna actuación para recuperar esta playa o mantiene su determinación de no realizar rellenos de arena ni construir elementos para contener la pérdida de arena al considerar que eran inviables, tal y como contestaron a las preguntas parlamentarias realizadas por el grupo popular”.

Sobre este tema, el diputado popular ha adelantado que “vamos a seguir insistiendo para saber por qué en otras playas de nuestro país si se ha solventado el problema con algún tipo de diques y en las nuestras no”.

“Lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en un asunto más para que se dé de lado a nuestra provincia. Cádiz está olvidada, como está ocurriendo con el ámbito de las infraestructuras y lo que queremos también es que se entienda que si nuestras playas se deterioran se deteriora no solo el potencial económico de nuestra provincia, no solo el posible turismo que pueda venir, sino la calidad de vida de quienes vivimos aquí que utilizamos esas playas durante todo el año”.