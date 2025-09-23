El PP cree que Sanlúcar ha perdido competitividad turística con respecto a otros municipios

La presidenta del Partido Popular de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha solicitado al Ayuntamiento la puesta en marcha de políticas que refuercen la competitividad turística de la ciudad, una vez entiende que la ciudad ha perdido protagonismo en este sector en comparición con los demás municipios del entorno.

La dirigente popular trasladó estas demandas tras mantener un encuentro con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Sanlúcar (Apysan), que representa a la hostelería y el comercio local. Según los datos del sector, aunque la ocupación hotelera y el número de visitantes se han mantenido en niveles positivos durante el verano, el gasto medio por turista habría descendido entre un 8 y un 10% respecto al pasado año. Entre las causas señaladas, figuran la inflación, cambios en los hábitos de consumo y el aumento de viviendas turísticas.

En este sentido, Pérez instó al Consistorio a regular este tipo de alojamientos de acuerdo con la normativa autonómica, siguiendo el ejemplo de otras ciudades cercanas como Cádiz y Jerez. A su juicio, esta medida permitiría garantizar un equilibrio con la actividad hotelera y facilitar el acceso a la vivienda.

La portavoz popular también subrayó la necesidad de diseñar una agenda cultural y de ocio más amplia y atractiva que contribuya a conservar y fidelizar visitantes. Comparó la situación de Sanlúcar con la de otros municipios del entorno, que, según señaló, “han reforzado su programación cultural como motor de atracción turística”.

Entre las deficiencias que, en su opinión, afectan a la competitividad de la ciudad, Pérez mencionó el retraso en la puesta a punto de las playas, la falta de servicios completos en estas zonas, la ejecución de obras en temporada alta, los problemas de limpieza y las limitaciones del transporte público.

Finalmente, pidió al equipo de Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Álvarez (IU), que “escuche al sector y a la oposición en el marco de la mesa sectorial” con el objetivo de impulsar un turismo “de calidad, sostenible e inclusivo, que genere empleo y riqueza en Sanlúcar”.