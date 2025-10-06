El PP de Cádiz presenta enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible para mejorar las comunicaciones de la provincia

El diputado nacional del Partido Popular, Miguel Sastre Uyá, ha anunciado la presentación de varias enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible impulsada por el Gobierno, con el objetivo de garantizar una conectividad adecuada por carretera, tren, aire y mar en la provincia de Cádiz.

Sastre ha criticado en rueda de prensa que “los criterios que aplica el ministro Óscar Puente castigan a Cádiz, una provincia que sufre recortes en inversiones y transportes”, y ha advertido que “no puede hablarse de movilidad sostenible como derecho si antes no se asegura la movilidad básica”.

El diputado popular ha reclamado un plan de convergencia nacional que fije unos mínimos de igualdad en materia de infraestructuras, y ha señalado como prioridad la resolución del “caos ferroviario” que padece la provincia. En este sentido, ha pedido un plan de choque con inversiones extraordinarias y la creación de un protocolo de atención a pasajeros ante incidencias, recordando los frecuentes problemas de climatización y retrasos en los trenes que conectan Cádiz con Madrid.

En el ámbito aéreo, Sastre ha denunciado el “agravio” que sufre el aeropuerto de Jerez, que opera al 50% de su capacidad por las políticas de AENA. El PP propone congelar las tasas aeroportuarias hasta 2031 y poner en marcha un plan de incentivos para atraer nuevas compañías y potenciar aeropuertos regionales y provinciales.

Respecto al transporte marítimo, el dirigente popular ha defendido un apoyo estatal a la descarbonización de las flotas sin pérdida de competitividad, proponiendo que los ingresos del Mercado Europeo de Emisiones (ETS) se destinen a mejorar la eficiencia energética de buques e infraestructuras portuarias, y a fomentar el uso de combustibles sostenibles.

Asimismo, el PP reclama blindar el transporte por autobús, al considerarlo esencial para el mundo rural. Sastre ha denunciado que el nuevo mapa concesional aprobado por el Gobierno ha eliminado 83 paradas en Andalucía, afectando a unos 36.000 pasajeros.

“El objetivo es garantizar un transporte público de calidad en todas las provincias, especialmente en Cádiz, la décima más poblada de España y con unas características geográficas que requieren una atención especial”, ha subrayado Sastre, quien ha pedido al resto de diputados gaditanos “votar pensando en los intereses de la provincia”.