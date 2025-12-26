El PP de Cádiz se pone el traje de campaña

Acaba de un año que ha sido “fructífero” para la provincia de Cádiz y llega otro en el que Andalucía se juega seguir en la senda de la estabilidad o sufrir la misma situación de bloqueo en la que están el Gobierno de España y otras comunidades autónomas. Este es el mensaje principal que este viernes ha querido lanzar el PP de Cádiz en la rueda de prensa posterior al tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación.

Tanto el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como el presidente provincial del PP gaditano y alcalde de Cádiz, Bruno García, y el nuevo ‘número tres’ del partido en Andalucía y responsable de Organización, Ignacio Romaní, han dejado claro en sus intervenciones que 2026 no va a ser un año más, debido a las elecciones andaluzas previstas inicialmente para junio, pero sin perder de vista la opción de que también se terminen convocando unas elecciones generales anticipadas.

Antonio Sanz ha asegurado con toda claridad que Andalucía se juega mucho en la próxima cita electoral y se ha mostrado convencido de que los andaluces volverán a apostar por la continuidad “porque la estabilidad le sienta bien a Andalucía y porque perderla sería una pérdida irreparable” para esta tierra.

Sanz ha hecho un breve repaso a los avances habidos en la provincia, y en especial en la ciudad de Cádiz, en este 2025. Así, ha citado el impulso dado a proyectos como los de Valcárcel, el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia, la construcción de viviendas en toda la provincia, la apertura del CFA o la licitación del proyecto para la futura autovía Arcos-Bornos. Ello le ha llevado a afirmar que el Gobierno que preside Juanma Moreno “es el más gaditano de la historia”.

“Estamos resolviendo las deudas históricas que tenía la provincia de Cádiz“, ha afirmado el consejero gaditano, antes de calificar a la candidata socialista, María Jesús Montero, como “la ministra más chamuscada de la historia”.

Bruno García, por su parte, ha dicho que el reto del PP de Cádiz en 2026 será “seguir siendo el partido más valorado por los ciudadanos”. Y ha comparado la polarización que, opina, acrecientan el PSOE y los socios de Pedro Sánchez, con “el modelo andaluz”, basado, según él, en buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos “desde la moderación y el rigor”.

El presidente provincial del PP ha esquivado una vez más la polémica en torno al caso Landaluce, afirmando que el partido está evaluando tanto la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras por un supuesto caso de abuso sexual como la que el propio Landaluce ha presentado contra el Partido Socialista. Sí ha tenido el alcalde de Cádiz un emotivo recuerdo a Andrés Núñez, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Chiclana, ex diputado nacional y ex secretario provincial del partido, fallecido esta misma semana a la edad de 44 años.