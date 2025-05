El PP pone en marcha los foros 'Cádiz a tu lado'

Cádiz/EL Partido Popular de Cádiz ha puesto en marcha la iniciativa foros 'Cádiz a tu lado' con los que busca mantener una serie de encuentros con la sociedad gaditana con el objetivo de debatir sobre el presente y futuro de la provincia de Cádiz.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, junto al presidente provincial, Bruno García, y la secretaria general, Almudena Martínez, ha presentado esta propuesta en rueda de prensa este jueves en la que ha destacado que “nuestro proyecto es estar al lado de los gaditanos y andaluces”.

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha defendido que “la única manera de acertar en política es estar cerca de los ciudadanos", y, en ese sentido, ha insistido en que el “empeño del PP de Cádiz es escuchar a los gaditanos”.

Así , ha adelantado que en las próximas semanas se van a celebrar en la provincia una serie de encuentros con la sociedad con “temas que son prioritarios para los gaditanos”. Se trata del Foro de Sanidad, que se celebra en la tarde de este jueves con la participación de la coordinadora del área de Salud del PP-A, Rocío Hernández , al que seguirán otros sobre Vivienda, Ciudades del Futuro, Turismo, Formación, Oportunidades de Futuro, Cultura, Agua, Futuro Sostenible, Industria y Jóvenes.

Para el presidente provincial del PP “mientras hay partidos como el PSOE sólo están preocupados por esconderse de escándalos, en el Partido Popular estamos en la gestión, como demuestra en el día a día Juanma Moreno y los alcaldes populares en la provincia”.

Antonio Repullo ha explicado que "con ‘Andalucía a tu lado’ hemos creado un universo de diálogo y alianzas, con más de 100 espacios abiertos a todos. Se trata de mantener una actitud valiente frente al ruido y la crispación, reclamando con firmeza la gestión y las inversiones que Cádiz necesita".

Según Repullo, “tenemos la oportunidad y la responsabilidad de reivindicar una política basada en argumentos, razones y consensos. Por eso, ponemos en marcha este programa de escucha activa y de colaboración ciudadana para compartir modelos de gestión, sumar miradas y mejorar juntos”.

El secretario general de los populares andaluces ha concluido que “con el PP de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, Andalucía es vanguardia de un espacio político que construye puentes en lugar de trincheras, convierte la discrepancia en progreso y reconcilia desde el respeto a la libertad, la convivencia y la pluralidad”.

“Sánchez, Ábalos y Montero son el tridente del escándalo de los Whatsapp”

“En política no todo vale. Los ciudadanos merecen transparencia, respeto y soluciones. Pero, no tenemos un Gobierno que sea transparente ni que resuelva los problemas de la gente. España no se merece que se le gobierne desde el teatro y desde la farsa”. Así se ha expresado este jueves desde Cádiz, en clave nacional, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, quien ha vuelto a señalar que el Gobierno de Sánchez es ya un “Gobierno hundido” en el que los ministros se dedican a hacer oposición.

Según ha dicho, “Pedro Sánchez y su gobierno se hunden hasta las rodillas”. La vinculación emocional y política de Sánchez con Ábalos deja una idea clara para Repullo: “Pedro Sánchez supo lo que su ministro, y número dos del partido, hacía. Conocía en qué ambientes se movía y con quién trataba. Y, sin embargo, jamás marcó distancias. Sánchez miró para otro lado cuando los indicios de corrupción llegaron a su gobierno”. “¿Por qué?”.

Asimismo, ha relatado cómo en estos días se ha conocido que Pedro Sánchez, a petición de su esposa, medió en el rescate público de una aerolínea, de Air Europa. “Es decir, que el dueño de la compañía le pidió el favor a Begoña Gómez, ella convenció a su marido y él habló con Ábalos para que el dinero público salvara la empresa de ese amigo. Suena crudo. Pero los whatsapps demuestran que así fueron las cosas”.

“¿Hasta cuándo va a seguir Montero aplaudiendo esto?”, se ha preguntado Antonio Repullo, para luego añadir que “la respuesta es sencilla: hasta que Pedro Sánchez se lo diga. Porque Sánchez, Ábalos y Montero son el tridente del escándalo de los Whatsapp”.

Según ha relatado, “Montero ha pasado de aplaudir a Sánchez, haga lo que haga, y de venir a Andalucía a hacer oposición a Juanma Moreno, una oposición que es la misma que hacen los ministros de Sánchez en el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, al silencio más absoluto en el momento que ha empezado a formar parte de ese tridente del escándalo de los Whatsapp”.

En su opinión, “Montero está callada porque ella dijo que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Un jefe de gabinete que no sabemos si seguirá poniendo la mano en el fuego por ella después de decir que tanto su ministerio como el ministerio de Ábalos eran prácticamente el mismo ministerio, que es su alma, que es el tronco de su gestión y el tronco del PSOE”

Por todo ello, el secretario general del PP de Andalucía reclama “una explicación por parte del PSOE y, por qué no, en Andalucía de la secretaria general de todos los socialistas en Andalucía”.

Para Repullo, “Montero intenta ir de poli buena. Ya no le interesa tanto grito ni tantas voces ni tanto aplauso. Ahora ya lo que le interesa, después de haber sido conocedora de que los andaluces no se han tomado a bien que sea la candidata del PSOE, es ir de poli buena”.

Antonio Repullo ha insistido en que “Andalucía sigue infrafinanciada y eso está generando desigualdades territoriales entre una comunidad de nueve millones de habitantes y otras comunidades. Somos la penúltima comunidad en inversiones en infraestructuras ferroviarias y a la vista está el resultado con retrasos a diario y un caos ferroviario en toda Andalucía”.

Ha añadido que “Andalucía sigue castigada con un 45% menos de la media española en inversiones en infraestructuras eléctricas y a la vista está que tras el apagón las últimas provincias en recuperar la luz fueron andaluzas”.

En el caso de Cádiz, Repullo señala que todavía no se ha declarado la Zona de Especial Singularidad, “con el gravísimo problema que tenemos de inmigración, al ser la frontera sur de Europa con África y, por supuesto, con ese grandísimo problema que tenemos en toda la costa gaditana con el narcotráfico”. "Como tampoco hay aún compensación económica a Barbate por el uso de la base del Retín", ha rematado.

En definitiva, en su opinión, “Montero está actuando como ese tridente de la corrupción del caso de los Whatsapp. Un tridente en el que comparte esa responsabilidad con el señor Ábalos y con el señor Sánchez”.