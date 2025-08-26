El PP de Cádiz apuesta por la "moderación" frente a la "crispación" ante el nuevo curso político

“Moderación, escucha, apertura a la sociedad y política de verdad frente a la crispación y la polarización que pretenden otros”, son las líneas que el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, se marca de cara al nuevo cuso político en la provincia.

En una rueda de prensa celebrada este martes junto a la vicesecretaria de Organización, Auxi Izquierdo, y la portavoz provincial, Paula Conesa, Bruno García aseguró que el Partido Popular de Cádiz afronta los próximos meses “con las ideas muy claras” en un año “muy importante para la provincia, porque necesitamos mucha atención y mucha inversión; también será decisivo en clave electoral, con la celebración de las autonómicas y la tensión de la situación a nivel nacional”.

En este contexto, García apuntó que la mayor preocupación del Partido Popular de Cádiz es estar orientado a solucionar los problemas de los gaditanos, “con especial atención a la vivienda, el empleo, las infraestructuras, las politicas sociales, nuestra industria, ganadería y pesca y todo aquello que preocupa a los gaditanos en el día a día. Y es a lo que vamos a dedicar mucho tiempo en la provincia”.

“Actualmente existe mucho ruido, mucha polarización y frente a esto, como partido político tenemos que responder con moderación y centralidad en la manera que vemos situaciones injustas que no se acercan a la verdad. Pero no nos interesa el insulto ni el enfrentamiento y no nos van a apartar de ese camino de la centralidad, ni vamos a dejarnos llevar a la polarización y al ruido con los que el PSOE quiere tapar los verdaderos problemas de la gente”.

Bruno García subrayó además que ese diálogo será compatible con una estrategia para reivindicar dos conceptos "fundamentales" para la provincia como son "la igualdad y la necesidad de inversiones".

Según dijo el presidente provincial del PP de Cádiz, “no nos vamos a resignar ser un territorio de segunda”, a lo que añadió: "No se puede entender la desigualdad cada vez mayor que existe sólo para mantener en el gobierno a Pedro Sánchez”.

Igualmente, inisistió en denunciar el “abandono” del Gobierno central a la provincia de Cádiz, para la que exigió “inversiones”. En concreto, se refirió a la “necesidad de infraestructuras" y al "caos" en las carreteras, en los trenes y también al olvido del aeropuerto. “Es una situación que hay que revertir y por la que el Partido Popular seguirá peleando. Hay que dedicarle tiempo, mantenimiento, inversión y buena gestión, algo que no se está haciendo”.

Elecciones

En clave autonómica y con las elecciones a la Junta en el horizonte, explicó que el PP de Cádiz estará centrado “en defender los logros y avances experimentado en la provincia gracias a la gestión del Gobierno andaluz” y también en “pedir los retos que aún están pendientes". Habló así del "refuerzo de la sanidad, una de nuestras grandes preocupaciones".

Bruno García marcó el objetivo de seguir siendo el partido con más apoyo de los gaditanos y las gaditanas. “Actualmente y en todas las elecciones, local, autonómica, nacional y europea, hemos sido el partido con más apoyo en la provincia porque, en nuestra opinión, nuestra propuesta ha sido más cercana a los intereses que tiene esta provincia. Eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo”.

"Estamos preparados para un año electoral en lo autonómico y quizás en lo nacional”, afirmó el presidente popular gaditano. "Tenemos identificado nuestro camino, que será de escucha a todos los sectores y en el que la gente hablará a los políticos. Es el concepto que venimos trabajando a través de los foros sectoriales y en el que vamos a seguir, estar en el día a día, pegados a la tierra, huyendo del ruido y con la moderación como bandera en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente”.