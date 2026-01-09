El PP de Barbate contesta al Gobierno y subraya que la presencia de narcolanchas "no es algo puntual"

Las recientes declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, sobre la presencia de narcolanchas en el litoral gaditano -y, en concreto, Barbate-, han motivado que tanto la presidenta del PP en la localidad, Ana Moreno, como el secretario general del partido, Paco Ponce, hayan salido a desmentir al responsable socialista.

Así, Ponce ha sido contundente al afirmar que el Gobierno central "miente una vez más cuando dice que la situación está controlada, porque día tras día vemos que no es así”. En este sentido, ha recordado que en las últimas semanas se han producido numerosas actuaciones relacionadas con el narcotráfico y que “nuestras playas han amanecido llenas de petacas de gasolina, una realidad que no se puede negar”.

Ponce ha criticado duramente que el delegado del Gobierno “niegue la mayor, calificando estos hechos como puntuales”. “No, señor delegado —ha señalado—, desafortunadamente no es algo puntual. Barbate vuelve a sufrir la dejadez del Gobierno de España”.

NECESIDAD DE UNA PATRULLERA PERMANENTE

Desde el Partido Popular de Barbate se insiste en la necesidad urgente de dotar al municipio de una patrullera permanente en el puerto, así como de reforzar los medios materiales y humanos. “Esto no es una opinión, es algo tangible que vemos a diario y que, además, reclaman las propias asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están hartas de engaños por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, ha afirmado.

En este contexto, Paco Ponce ha querido agradecer y poner en valor el trabajo de la Guardia Civil, destacando “su clara vocación de servicio público y el enorme esfuerzo que realizan pese a la alarmante falta de medios”. Asimismo, el secretario general del PP de Barbate se ha dirigido al PSOE local, recordando que “el responsable de la situación que vive Barbate es su propio partido”: “Les pedimos que dejen de defender unas siglas que están arruinando España y que, por una vez, defiendan a su pueblo. Estamos hartos de pedir singularidad, compensaciones por la servidumbre que soportamos y soluciones reales a problemas creados y potenciados por el Gobierno del PSOE”, ha manifestado.

En esta línea, Ponce ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “deje de hablar de financiación singular para Cataluña y mire de una vez la singularidad de Barbate y las necesidades reales de nuestros vecinos”.

"ESTANCIAS" DE TRES DÍAS EN EL PUERTO

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Barbate, Ana Moreno, ha señalado que "si el delegado del Gobierno miente, es grave. Pero si desconoce la realidad que vive Barbate, es aún más grave”, ha afirmado. Moreno ha calificado como “rotundamente falso” que esta situación se haya producido de manera puntual y anecdótica.

“Todo el pueblo ha sido testigo de esa presencia en varias ocasiones, ha quedado reflejada en los medios de comunicación y ha sido denunciada por asociaciones profesionales de la Guardia Civil como JUCIL y AUGC, que han confirmado estancias de hasta tres días en el puerto”, ha señalado.

La presidenta local del PP ha añadido que “el hecho de que las narcolanchas se refugien precisamente en el lugar donde hace apenas dos años fueron asesinados dos agentes demuestra que en Barbate se ha perdido el principio de autoridad”.

En este sentido, ha calificado las palabras del delegado del Gobierno como “un insulto a los guardias civiles, un insulto a un pueblo al que esta imagen perjudica gravemente y un insulto a la inteligencia de todos”.

EL PSOE LOCAL Y ANDALUZ, "CÓMPLICES"

Finalmente, Ana Moreno ha lamentado “el silencio cómplice del PSOE andaluz, del PSOE gaditano y, especialmente, del PSOE de Barbate”. “Es una auténtica vergüenza que se niegue a Barbate el reconocimiento de su singularidad mientras se reparten millones a Cataluña únicamente para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder”, ha denunciado.

Moreno ha criticado duramente que la ministra de Hacienda “ni siquiera se digne a responder a las numerosas cartas solicitando una reunión”, mientras el presidente del Gobierno “se sienta a negociar con quienes acaban de salir de prisión gracias a una amnistía, cuanto menos, polémica”. “Y ante todo esto —ha concluido— el PSOE de Barbate calla: calla ante la humillación que supone la presencia de narcolanchas y calla ante la discriminación económica. Ese silencio también es una forma de complicidad”.