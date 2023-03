“Hay que potenciar otros sectores pero sin satanizar el turismo”

–¿Qué tal está en su nuevo cargo tras varios años en Medio Ambiente?

–Soy psicólogo de profesión pero especializado en trabajo. He estado en consultorías de recursos humanos, y luego en la administración pública en temas de empleo hasta el 2011, cuando entré en el Ayuntamiento de Vejer. Mi vida profesional siempre ha estado vinculado con temas de empleo, lo que pasa que cuando llegué a la política me pusieron de concejal de Urbanismo durante ocho años primero, y luego de diputado provincial de Medio Ambiente y delegado en la Junta en esta misma cartera, así que la legislación me la aprendí como si hubiese estudiado una carrera. Pero lo cierto es que ahora siento como si volviera a casa. Me he tomado esto como un ascenso, por el compromiso de una consejería muy potente y en una provincia con un reto importante en temas de empleo e industria. Digamos que he hecho un máster acelerado en cuatro meses para ponerme al día en todo. Es un reto.

–Cádiz ha sido una provincia que históricamente se ha situado en cabeza del desempleo. ¿Puede la Junta vertebrar todos los proyectos que se quieren acometer para generar puestos de trabajo?

-Al final el empleo, el crecimiento económico, la potenciación de la industria, es una materia transversal que se potencia desde todas las consejerías. Todas tienen influencia en la economía, empleo, industrialización, en la gestión de los fondos… todas van al mismo lugar. Además tenemos una de las provincias más complejas de toda Andalucía, con tres grandes núcleos: Campiña de Jerez, Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz, con influencia en Costa Noroeste. Dos grandes polos industriales y grandes empresas, posiblemente de las que tienen más poder económico de Andalucía. Tenemos un potencial extraordinario pero también muy complejo, y vertebrarlo es un reto.

–¿Y cómo se puede conseguir?

–Hay que hacer un trabajo un poco de chinos, y es el reto que hemos tomado desde la consejería y desde la delegación provincial de Cádiz. Ha habido una primera legislatura donde la consejera Rocío Blanco ha tratado de poner orden en una consejería que estaba devastada, con una formación paralizada desde 2015, con continuos expedientes de reintegro en todas las entidades que se dedicaban a la formación, además de asociaciones o entidades públicas, que han tenido que pasar por un tránsito donde muchas han quebrado porque no han sido capaces de afrontar esos expedientes de reintegro. Tampoco se puede olvidar los muchísimos casos de corrupción que se han destapado.

–¿Le afecta a estos nuevos tiempos todo ese entramado de corrupción anterior?

–Indudablemente. Por eso digo que en esta nueva fase lo primero que hemos tenido que hacer ha sido poner orden con gente muy capacitada y muy pulcra. Y ahora estamos intentando coger velocidad de crucero para activar políticas activas de empleo y formación.

–¿En serio que la formación estaba paralizada por completo?

–Totalmente. Aquí se dedicaba todo el mundo a tramitar expedientes de reintegro. Todos los funcionarios. En esta segunda legislatura creo que son 176 millones de euros los que la consejería ha puesto encima de la mesa para formación de cara al empleo, 20 de ellos para la provincia de Cádiz, y aquí hay que hacer un trabajo importante con entidades, asociaciones, industrias, empresas… Primero para socavarles esa resistencia que tienen por otra época en la que se embarcaron en proyectos de formación y que luego, por no poder justificar, han tenido reintegros que no han podido asumir. Luego hay que mostrar lotes de formación, que ahora van todos por licitación, que va a impedir cualquier trampa. Me he reunido con la Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar, con CTAQUA, con el Clúster Marítimo Naval, con Airbus, con Navantia, con las asociaciones de la piel de Ubrique o Prado del Rey… con todos los sectores importantes que necesitan formación, porque no solamente la formación educacional es la que te conduce a tener un título, sino que la de empleo también te permite encontrar un trabajo con un título de certificado de profesionalidad.

–¿Son muchas las empresas que se quejan de la falta de personal cualificado en la provincia?

-Algunas hay. Por ejemplo viene un gasero y no encuentra trabajadores especializados. A veces esa mano de obra cualificada no necesita un certificado de un un curso de un año o una formación dual, quizá basta con un programa formativo que dure 90 horas, que lo cualifique para esa actividad en concreto y que permita a las empresas tener esa mano de obra cualificada.

–¿Y cómo saben lo que necesita cada sector?

–Estamos realizando un estudio de densidades formativas con el sector. A veces lo que decide ese estudio no es lo que necesitan determinadas empresas, y entonces ponemos proyectos singulares de formación a su servicio. Nos hemos reunido con todos y vamos a elaborar pequeños proyectos formativos a la carta, incluidos en el catálogo del SEPE, para luego ofertárselos a ellos.

–Otro aspecto que tengo entendido desean mejorar es el modelo en las oficinas de empleo del SAE.

–Sí, porque pensamos que las oficinas de empleo han sido un fracaso absoluto en la intermediación. Sólo el 4% de las contrataciones se hacía con la intermediación del SAE, el resto era a través de portales privados. Tú no puedes tener una red de oficinas como la que tiene la Junta, sólo en la provincia hay 35, llena de gente trabajando, y que luego no se vean los resultados. Hemos decidido apostar por un cambio de modelo que ha empezado por tres oficinas: Ubrique, Arcos y Sanlúcar, y que se va a extender ahora a 15 oficinas en la provincia y llegará a todas a final de año.

–¿En qué consiste ese cambio de modelo?

–Se llama Modelo de Gestión Integral y vamos a acabar con la especialización dentro de las oficinas. Todo el mundo va a hacer de todo. Esto va a permitir que todos los trabajadores podrán utilizar el programa informático. Y luego vamos a usar el bigdata para que ese perfilado estadístico permita que una empresa se pueda meter en el portal y su oferta le llegue a la gente que está demandando un empleo en ese sector. Esto es una revolución a nivel tecnológica. Ya se está extendiendo este modelo a toda la red de oficinas.

"Formación, ayudas y un nuevo modelo en las oficinas del SAE van a ser claves en esta nueva etapa”

–¿Y en cuanto a las ayudas? ¿Todo va a continuar como hasta ahora o piensan realizar alguna variación?

–Esa es la tercera pata tras la formación y el cambio en las oficinas. Una serie de ayudas muy claras a quienes tienen que ir dirigidas. Nosotros ahora destinamos dinero a empresas que necesitan incentivos para estabilizar el empleo, al autónomo, a los comerciantes, ayudas para entidades que trabajan con colectivos vulnerables. En 2022 hemos dado 7,5 millones de euros para firmas que tienen hasta el 75% de su plantilla con personas con discapacidad. Lo que buscamos es meter en el circuito incentivos que sean efectivos y no dar dinero para suplir planes de empleos municipales, por ponerte un ejemplo, o darle dinero a personas que luego no lo van a aprovechar. También nos hemos propuesto es la simplificación de trámites.

–Explíquese.

–Eso es importantísimo. Hemos aprobado ya varios decretos y leyes de simplificación de trámites, y en esa línea vamos a seguir. Eso es algo que se tiene que ir puliendo y renovando cada cierto tiempo. Al final el administrado lo que más te agradece es la reducción de la burocracia. Por ejemplo, las ayudas al empleo estable que hemos sacado este año, que buscan incentivar a aquellas empresas que tengan un incremento neto de al menos un trabajador. Sacamos al mercado 22 millones para este incentivo y recibimos solicitudes por valor de 44. Y ahora vamos a sacar otra convocatoria en abril. Estas ayudas las empresas las pueden solicitar en tres minutos. No tienen que entregar ninguna documentación porque son ayudas que se tramitan robotizadamente, se hacen cruces de datos entre Seguridad Social, Tesorería y Agencia Tributaria, y si se cumple con los requisitos en 37 días tienes el dinero en tu cuenta. Esto te permite, entre otras cosas, que como la comprobación que hace la administración es objetiva, no te va a dar temor a asumir un expediente de reintegro, y lo único que tienes que hacer es cumplir con el único requisito que te piden, que es mantener al menos a ese empleado 12 meses contratado.

–¿Le preocupa que el empleo en Cádiz siga muy vinculado a la estacionalidad y el turismo?

–Hay dos claves. La primera es no satanizar ni el turismo ni el sector servicios en una provincia que tiene un gran peso dentro del circuito turístico nacional, y la segunda hacer un trabajo inmenso con el resto de sectores que hay que potenciar. Por ejemplo, Cádiz este año, en términos interanuales, ha sido la quinta provincia donde más ha bajado el desempleo. Creo que se están haciendo bien las cosas. Pero aquí no hay varitas mágicas. Si el sector naval necesita mano de obra cualificada hay que centrar los esfuerzos ahí; si hay muchos nómadas digitales que están llegando a la provincia pues hay que dotarles de servicios con infraestructuras adecuadas. En cada parte hay que trabajar de forma sectorizada y bien. ¿Que Cádiz es dependiente aún de la estacionalidad?, evidentemente, y vamos a seguir siéndolo porque viene mucha gente en verano y eso supone un cambio en las estadísticas, pero luego tenemos todos esos sectores que se tienen que ir cuidando poco a poco. Estoy seguro que Cádiz, y Andalucía, con una puesta de rumbo continua, muy pronto va a obtener resultados, pero necesitamos también tiempo, las cosas no cambian de un día para otro. Aunque hay datos que te hacen ser muy optimistas.

–¿Desde la Delegación de Empleo hay algún tipo de plan para acabar con la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres?

–Es evidente que la desigualdad real existe y que consejerías tan importantes como la nuestra tienen que tener recursos a disposición de las mujeres, no sólo para vencer ese techo de cristal que sigue siendo real, aunque muchos lo nieguen, sino aplicando medidas económicas y de auxilios a colectivos más desfavorecidos. En Cádiz tuvimos hace un mes una reunión con el Instituto Andaluz de la Mujer para retomar esa Comisión Provincial de Igualdad, que estaba paralizada desde hacía muchísimo tiempo, y en la que se está haciendo una labor importante. Ya ha anunciado que se va a hacer un catálogo de recursos en toda la provincia entre todas las delegaciones. Por ejemplo nosotros tenemos en la red de oficinas un punto de atención a mujeres víctimas de violencia de género, con el tratamiento adecuado que necesitan estas personas, con la discrección absoluta, con protección de datos, y esa red la tentemos desde el SAE. También tenemos un servicio de acompañamiento a la reinserción laboral para personas muy vulnerables tras sufrir una situación de violencia. Para la provincia se han destinado 266.000 euros en 2022. Luego hay ayudas para mujeres que están en ámbitos rurales, en municipios menores de 5.000 habitantes, y con ayudas también por valor de 586.000 euros el pasado año y que van para reinserción laboral de estas mujeres, y luego tenemos orientación a colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia de género, paradas de larga duración, mayores de 45 años o mujeres en ámbitos rurales, y para eso hay una línea de ayudas dentro del programa de resiliencia que viene de Europa en el que se ha destinado 1,5 millones de euros en la provincia el pasado año. Evidentemente somos una delegación donde tenemos que dar esos recursos a las mujeres, y por tanto creemos firmemente en todas las acciones en materia de equiparación que se están llevando a cabo desde la Junta. Implicación 100%.

–¿Les preocupan los parados de edad avanzada que tienen problemas para reintegrarse al mercado laboral?

-Es evidente. Europa está haciendo mucho hincapié en aplicar incentivos para jóvenes menores de 30 años. El otro día presentamos el programa Investigo, que es para 53 investigadores menores de 30 años, que le subvencionamos a las entidades el 100% de los costes laborales y salariales, por ejemplo la Universidad de Cádiz ha incorporado a 27 personas y le vamos a dar casi dos millones de euros para que durante dos años estén trabajando con ellos. Y por otro lado nos preocupan los mayores de 45. La vulnerabilidad de una persona que sale del mercado a esa edad es grande.

–¿Hay buenas líneas de diálogo con los ayuntamientos en programas de empleo?

–En líneas generales, desde mi prisma más personal, siempre he tenido muy buena relación con todos los alcaldes. Yo jamás voy a no coger el teléfono a un alcalde. Si llama un alcalde es prioritario, independientemente de su partido político. Luego hay estrategias que son muy claras. Te voy a poner varios ejemplos, no es normal que hayamos sacado tres planes de empleos para ayuntamientos, donde pagamos 9.000 euros por cada trabajador, y que haya varios que no se hayan acogido a ninguno de estos planes, por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez o el de Cádiz. Choca que municipios con tasas de desempleo importantes no se hayan acogido a esos programas.

–¿Estamos cerca de los niveles de empleo prepandémicos?

–Sí, estamos en cifras de antes de la gran crisis de 2008. Por ejemplo no teníamos un mes de enero tan bueno desde 2012. O el total de autónomos, que estamos en 65.000, unos niveles altísimo, hemos aumentado en afiliación en 3.648 personas, los datos son buenos, pero cuando la tasa de la EPA del último trimestre siguen situando a la provincia en una tasa alta pues no podemos tirar de falso optimismo, es verdad que la realidad actual, con una inflación muy potente, no ayuda.

"Para nosotros es muy importante la simplificación en los trámites, sobre todo en las ayudas al empleo”

–Ahora que mencionaba a los autónomos, ¿la consejería también los tiene presente?

–Sin duda. Hemos aplicado en la tarifa plana estatal la posibilidad de un segundo año en Andalucía, y además la tasa 0 para los nuevos autónomos. Todo aquel que desde 2023 se dé de alta en autónomo va a tener un carácter retroactivo. Cuando llegue diciembre presenta los pagos de los 12 meses y se le hace un pago único con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Eso es una tasa 0. Hay que incentivar la incorporación de los autónomos a la actividad laboral. Andalucía es líder en autónomos en toda España.

–¿Qué tal marcha el impulso a la Escuela de Hostelería de Cádiz?

–Queremos coger un poco el modelo de la de Málaga que está funcionando muy bien. Vamos a incorporar el certificado de calidad de sumiller, que se sumará al de sala, restauración y repostería, que ya están, vamos a incorporar a un nuevo director y buscar opciones para que el restaurante se pueda volver a abrir pero con algún tipo de licitación, pero eso lo va a decidir un plan estratégico que estamos elaborando.