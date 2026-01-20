La Policía Nacional interviene en Chiclana más de 6.000 litros de gasolina destinados al narcotráfico

La Policía Nacional ha llevado a cabo dos importantes actuaciones en el marco de operativos desarrollados en la provincia de Cádiz, que se han saldado con tres detenidos, la recuperación de dos vehículos todoterreno sustraídos presuntamente destinados a actividades delictivas y la intervención de más de seis mil litros de combustible.

Dos todoterrenos robados localizados en Puerto Real

La primera actuación tuvo lugar el pasado 16 de enero, desarrollada por el grupo de UDYCO Bahía, en el marco de una investigación relacionada con la sustracción de vehículos todoterreno de alta gama, modelos especialmente demandados por organizaciones criminales debido a su capacidad de carga y movilidad. La investigación llevó a los agentes hasta una posible ubicación en el interior de una finca situada en el término municipal de Puerto Real. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, se detectó la presencia de varios individuos en el interior de la parcela, produciéndose la huida de dos de ellos al percatarse de la presencia policial.

En el interior de un garaje anexo a la vivienda, los agentes localizaron dos vehículos todoterreno de la misma marca, ambos denunciados como sustraídos, presentando signos evidentes de haber sido utilizados en terrenos rurales y con modificaciones compatibles con su uso para actividades ilícitas.

Como resultado de esta intervención, se procedió a la detención de dos personas como presuntas responsables de la sustracción de los vehículos, que fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Los vehículos recuperados quedaron depositados en la Comisaría Provincial de Cádiz para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.

Más de 6.000 litros de gasolina en Chiclana

La segunda intervención se produjo el 17 de enero, de madrugada, en la localidad de Chiclana de la Frontera, cuando agentes integrados en un dispositivo de seguridad ciudadana observaron un vehículo tipo furgón-camión circulando de manera anómala por las inmediaciones de un polígono industrial, presentando un estado deficiente y una suspensión excesivamente baja, lo que hacía sospechar de una posible sobrecarga.

Ante la conducción peligrosa, los agentes procedieron a interceptar el vehículo. Durante la inspección, se comprobó que el interior del furgón transportaba un gran número de garrafas de gasolina, desprendiendo un fuerte olor a combustible. Como resultado de la actuación, se procedió a la detención del conductor y a la intervención de un total de 254 garrafas, con una capacidad aproximada de más de 6.000 litros de gasolina, que fueron trasladadas junto con el vehículo a dependencias policiales.