La Policía Nacional impulsa un proyecto pionero de prevención de drogas en institutos de El Puerto y Puerto Real

La Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional continúa reforzando su labor preventiva en los institutos de El Puerto de Santa María y Puerto Real a través de un proyecto pionero que combina información, concienciación y el testimonio directo de personas que han vivido en primera persona las consecuencias del consumo de drogas.

En una nota, la Policía Nacional ha recordado que desde hace varios años un colaborador que logró superar una adicción acompaña a los agentes en las charlas formativas dirigidas a adolescentes, aportando un testimonio personal que ha demostrado tener un "impacto muy positivo entre el alumnado". Su experiencia, transmitida con sinceridad y cercanía, se ha convertido en un recurso de gran valor para la prevención, al poner rostro y voz a una realidad que muchos jóvenes desconocen.

Asimismo, la Policía ha señalado que en la actualidad esta iniciativa se ha visto reforzada gracias a la implicación del centro de recuperación Madicct, cuyo director participa en las sesiones junto a varios jóvenes que continúan su proceso terapéutico en dicho centro. Todos ellos colaboran de forma altruista, compartiendo sus vivencias y explicando las graves consecuencias físicas, emocionales y sociales derivadas del consumo de sustancias.

Estas intervenciones, desarrolladas conjuntamente con agentes especializados de la Policía Nacional, tienen como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión realista y cercana de los riesgos asociados al consumo de drogas, fomentando la reflexión y dotándoles de herramientas para la toma de decisiones responsables, ha argumentado la Policía Nacional, que ha querido reconocer públicamente la generosidad, el compromiso y la entrega de todas las personas participantes, así como del centro Madicct.