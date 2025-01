Polémica generacional: la media de las pensiones gana por poco al salario de los jóvenes en Cádiz

Dos noticias entre las que abren el año: desde el pasado 1 de enero, la edad de jubilación salta a los 66 años y 8 meses. Por otro lado, según el informe anual de Tinsa (la sociedad nacional de tasación) Cádiz era la tercera capital del país en la que había que hacer un esfuerzo “más elevado” para pagar la vivienda, situándose como la sexta más cara en precio por metro cuadrado en vivienda nueva (2.500 euros). El texto señalaba además que otras dos localidades gaditanas entraban en franjas muy altas: El Puerto (2.166 euros) y Chiclana (2.005). La tendencia, por supuesto, es general: en Andalucía, la vivienda cerró el año un 5,5% más cara que en 2023, y desde Tinsa se espera que suba otro tanto durante este 2025.

Las dos cuestiones (pensiones y vivienda) suelen aparecer en un discurso a menudo enfrentado: las pensiones por jubilación son altas e insostenibles –se señala–, sobre todo, si las comparamos con los salarios medios entre la franja más joven de la población; y si tenemos en cuenta que hablamos de un tramo poblacional (el de los jubilados) que se ha librado ya del gran desembolso que supone la adquisición de una vivienda. Las pensiones –según esta línea de discurso, y según parece señalar la dilatación de la llegada de la jubilación– son inasumibles.

Lo cierto es que, a nivel provincial, las medias tanto de salarios entre el grueso de trabajadores más jóvenes como de las prestaciones por jubilación son muy parecidas. Así, según los últimos datos de la AEAT (correspondientes a 2022), el tramo de asalariados de entre 25 y 35 años en la provincia de Cádiz obtuvo un ingreso medio anual de 16.215 euros: la cifra nos sitúa a la cola a nivel andaluz, donde la media está en los 20.397 euros, sólo por delante de Jaén (15.189) y hermanados con Córdoba. Así, el montante mensual en Cádiz quedaría en 1.351 euros, apenas por encima de las doce pagas del SMI.

En lo que se refiere a las pensiones por jubilación, a 1 de diciembre de 2024, los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social indican que los 128.049 pensionistas de la provincia reciben una paga media de 1.488 euros:es decir, más de 100 euros que lo que arroja el cálculo medio del salario entre los jóvenes –la cifra es la más alta a nivel andaluz–. En lo que respecta a las pensiones de viudedad, se contabilizan 57.140 receptoras en la provincia, con una paga media de 932 euros.

Aun así, el cálculo no es correlativo: no sólo la estimación salarial se realiza en bruto, no en neto; sino que las medias –ya sabemos– pueden ser tramposas. Si tomamos, por ejemplo, el desglose de pensiones por jubilación según tramos de cuantía, vemos que las casillas que más receptores acumulan son las que se sitúan en la franja de los 750 a 800 euros mensuales (11.102), de 800 a 850 (11.674) y de 1.000 a 1.050 (10.063). Si tomamos, por poner una cifra, a aquellos pensionistas que cobren más de 1.100 euros al mes (el SMI queda en 1.134 euros en 14 pagas) estaremos hablando del 51% del total de pensionistas gaditanos que perciben paga por jubilación: 65.876 de 128.049. El resto –prácticamente la mitad, como vemos– queda por debajo de esos 1.100 euros. Hay un detalle significativo que, además, suele obviarse: muchos de estos pensionistas sirven de apoyo económico a las generaciones más jóvenes.

Por supuesto, los receptores de pensiones por jubilación suelen quedar excluidos (y esa es la bestia negra que se presenta en el discurso) de la problemática de la vivienda. El tanto por ciento del salario que han de destinar al alquiler en la provincia de Cádiz, por ejemplo, los jóvenes de 26 a 35 años es del 41,3% para una casa de 60 metros cuadrados y del 61,8% para una de 90 metros –en la capital, la mordida asciende a un 51,4% para una vivienda de 60 metros, y de 76, 9% en una de 90 metros–. Si hablamos del tramo de edad de 18 a 25 años, la gesta se colocaría en un 91,5% del sueldo para pagar el alquiler (60 metros, 136% si pasamos a 90 metros) en la provincia, y 113.8% si hablamos de un piso de 60 metros en a capital gaditana (170,2% si son 90). El cálculo, desarrollado el año pasado en el informe Situación sociolaboral de la juventud en Andalucía de CCOO, nos sitúa sólo por detrás de Málaga en el imposible.

Repasemos las cifras. Una media salarial de 1.351 euros para los gaditanos de entre 26 y 35 años. La mitad de las pensiones por jubilación, que en muchas ocasiones actúan como sostén familiar, por debajo de los 1.100 euros:no parece una gran cantidad incluso con techo solventado. Cádiz capital, la sexta ciudad más cara del país para la compra de vivienda de nueva construcción. Una subida de los precios del metro cuadrado del 5,5% en sólo un año. Alquileres inviables para la emancipación.

Añadamos a toda esta fotografía dos realidades que ayudan a ir más allá de lo generacional, y que abundan en lo estructural del escenario:una política de vivienda lastrada históricamente en nuestro país; y una media salarial que coloca a España (no digamos a Andalucía, no digamos a los gaditanos) en un puesto muy mejorable dentro de Europa, con 18,2 euros la hora frente a los 24 del cómputo europeo. Ante esta panorámica, cualquier otra discusión nos remite a los juegos del hambre.