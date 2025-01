La crisis de la vivienda en Cádiz: 58 euros de cada 100 para pagar el primer año de hipoteca

No hace falta acudir a las estadísticas para constatar que el eterno problema de la vivienda en Cádiz no tiene fin, e incluso va a peor año tras año. Los precios, de nueva planta y de segunda mano, no bajan, al igual que pasa con el alquiler, la oferta de uno y otro modelo habitacional sigue siendo demasiado escasa para tanta demanda lo que impide la contención del coste para las familias.

Si el Colegio de Economistas ya alertaba en este diario la incidencia que el coste de la vivienda tenía para muchas familias gaditanas, el análisis que hace Tinsa respecto a la evolución nacional del mercado inmobiliario en 2024, no solo confirma esta reflexión sino que grava aún más la realidad.

Todo ello, además, cuando las administraciones central y regional anuncian para el nuevo año planes de viviendas, especialmente de apoyo a los grupos más desfavorecidos. Como pasó con el déficit del sistema ferroviario, unos y otros han descubierto la gravedad del problema habitacional cuando éste ha comenzado a visualizarse en las grandes ciudades del país, mientras en Cádiz está presente desde hace décadas.

El informe que acaba de publicar Tinsa refleja datos muy alarmantes, en su resumen del pasado ejercicio. Pero hay uno especialmente preocupante: la incidencia que en la económica familiar tiene el pago de la hipoteca, para aquellos que hayan acudido a los bancos para financiar su vivienda.

Así, Cádiz es la tercera capital del país donde hay que realizar un “esfuerzo teórico anual”más elevado. Este “esfuerzo” significa “el porcentaje de la renta disponible del hogar medio destinado al pago del primer año de una hipoteca que financia el 80% de la vivienda”.

En Cádiz se llega, ni más ni menos, que al 58,8 %. Es decir, de cada 100 euros, 58,8 se destinan al pago de la hipoteca. El resto se queda para hacer frente a todos los impuestos que tiene una familia, así como los gastos esenciales de alimentación, vestimenta, transporte, educación...

Sólo en Barcelona (59,1%) y en Palma de Mallorca (59,2%) se supera el dato de la capital gaditano. Son estas dos ciudades ya muy caras en materia de vivienda, donde ha tenido una incidencia muy negativa el crecimiento turístico, especialmente en la segunda localidad. En Andalucía, se queda cerca Málaga (55,3%), mientras que Sevilla llega al 45,9% y en la otra punta se situa Jaén, con el 26,6%.

Este dato gaditano se une a otras cifras que confirman que el mercado inmobiliario en la capital sigue desatado. La construcción de varios centenares de pisos de renta libre en el último quinquenio no ha servido para rebajar la tensión de un mercado que aún reclama miles de viviendas nuevas, tanto de renta libre como de protección oficial.

Así, Cádiz capital vio incrementado sus precios un 5,1% en el dato interanual del último trimestre de 2024. Es cierto que estamos en el puesto 18 entre las capitales con mayor subida de todo el país, pero hay que tener en cuenta que la ciudad viene acumulando precios muy altos. Por ejemplo, la mayor subida fue en Soria, con un 17,3%, y sin embargo esta es una de la capitales más baratas.

Según Tinsa, el precio medio del metro cuadrado en Cádiz cerró el pasado año en 2.500 euros. Málaga le adelanta por primera vez con 2.536 euros, confirmando una subida imparable en la capital de la Costa del Sol que en este ejercicio ha sido del 12,4%. El resto de las capitales andaluzas, incluida Sevilla (2.185 euros el metro cuadrado), están muy debajo de nuestra ciudad, hasta el punto que doblamos el precio de Jaén.

Por encima de Cádiz, además de Málaga, solo están Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma y San Sebastián (la más cara, con 4.412 euros).

En la provincia, el coste medio llega a los 1.710 euros el metro cuadrado. Hay dos localidades que comienzan a tener precios muy caros. El Puerto de Santa María llega ya a los 2.166 euros (ha subido un 8%), mientras que Chiclana ha visto incrementar los precios un 12,3% y se queda ya en 2.005 euros.

Jerez de la Frontera, la ciudad de la provincia con más suelo donde poder construir, el valor medio del metro cuadrado se queda en 1.425 euros, por encima de Algeciras (1.235) y La Línea (1.364). Por el contrario, está por debajo de Sanlúcar (1.639) y de San Fernando (1.577 euros). Esta ciudad también soporta como Cádiz un término urbano muy reducido, aunque anuncia nuevas promociones en la localidad.