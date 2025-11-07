Plazo abierto para optar a 35 plazas de funcionario en la Diputación de Cádiz
El BOE publica la convocatoria de la institución provincial
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición del 7 de noviembre la convocatoria de un total de 35 plazas de funcionario de carrera en distintas categorías dentro de la Diputación Provincial de Cádiz.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en los procesos selectivos de estas plazas, todas de turno libre, es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución. Las bases específicas de cada una de las convocatorias se pueden consultar en la página web de la Diputación de Cádiz, dentro del apartado de Función Pública y Recursos Humanos.
Las plazas para la Diputación de Cádiz
La convocatoria publicada este viernes en el BOE incluye las siguientes plazas:
- 9 plazas de Técnico/a de Gestión, escala de Administración General, subescala de Gestión, Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A2”, mediante el sistema de oposición libre.
- 1 plaza de Arquitecto/a, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, mediante el sistema de oposición libre.
- 2 plazas de Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
- 1 plaza de Técnico/a Gestión Medioambiental, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, mediante el sistema de oposición libre.
- 3 plazas de Técnico/a Administración Especial Tributaria, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
- 2 plazas de Agente de Recaudación, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C1”, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
- 1 plaza de Oficial/a de Producción, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C1”, mediante el sistema de oposición libre.
- 13 plazas de Ayudante/a de Recaudación (2 reservadas a personas con discapacidad), escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Oficiales y Asimilados, Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
- 3 plazas de Oficial/a 1a Mayordomía (1 reservada a personas con discapacidad), escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Oficiales y Asimilados, Grupo de clasificación “C”, Subgrupo “C2”, mediante el sistema de oposición libre.
