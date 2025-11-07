Plazo abierto para optar a 35 plazas de funcionario en la Diputación de Cádiz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en su edición del 7 de noviembre la convocatoria de un total de 35 plazas de funcionario de carrera en distintas categorías dentro de la Diputación Provincial de Cádiz.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los procesos selectivos de estas plazas, todas de turno libre, es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución. Las bases específicas de cada una de las convocatorias se pueden consultar en la página web de la Diputación de Cádiz, dentro del apartado de Función Pública y Recursos Humanos.

Las plazas para la Diputación de Cádiz

La convocatoria publicada este viernes en el BOE incluye las siguientes plazas: