La Plaza de la Paz incorpora nuevos olivos en su proceso de peatonalización

Las obras de peatonalización de la Plaza de la Paz, en el Barrio Alto de Sanlúcar, continúan dentro del proyecto de recuperación y mejora urbana incluido en el Plan Cádiz Marcha. Dentro de este marco, y en busca de una mayor sostenibilidad y espacios verdes, se ha iniciado la plantación de seis olivos de la variedad gordal, de aproximadamente 2,5 metros de altura y baja polinización. Con su incorporación, se busca proporcionar sombra y mejorar las condiciones de uso del espacio público, además de contribuir a su aspecto estético.

La intervención contempla la transformación de la plaza en un enclave de carácter peatonal con el fin de favorecer la accesibilidad y la seguridad. Según el Ayuntamiento, la intención es potenciar su valor patrimonial y garantizar que pueda ser utilizada durante todo el año como lugar de encuentro vecinal.

El proyecto también plantea un equilibrio entre la ampliación del espacio destinado a los peatones y el mantenimiento de las zonas reservadas a la actividad hostelera existente. Estas obras forman parte de una estrategia municipal orientada a la creación de espacios abiertos, inclusivos y adaptados a distintos usos ciudadanos.