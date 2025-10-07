El Plan de Transporte deja atrás al Tren de la Costa Noroeste y al anillo ferroviario entre Cádiz y Puerto Real

Publicado en el BOJA el pasado 30 de septiembre, el Plan de Transporte del Consorcio de la Bahía de Cádiz no incluye dos de las principales reinvidicaciones de movilidad sostenible puestas sobre la mesa en los últimos años. Las dos, además, referentes a la conexión ferroviaria. Por un lado, se obvia el "cierre del anillo ferroviario (tren y tranvía) desde Puerto Real a Cádiz por el Puente de la Constitución, donde hay reservada una plataforma para la vía del Trambahía desde hace diez años", señalan FACUA y distintos movimientos sociales en una nota. Por otro, el Plan tampoco promueve la recuperación del Tren de la Costa Noroeste, desde El Puerto de Santa María a Lebrija, pasando por Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

Así, la redacción del Plan ha rechazado, "casi de plano", todas las alegaciones que tanto Ecologistas en Acción como La Zancada, FACUA o la Asamblea Ciclista propusieron durante el periodo de información pública: el nuevo Plan se convierte, así, "en una continuación del precedente -señalan- con actualización de datos entre 2019 y 2023, pero manteniendo las mismas debilidades. No aspira a un cambio en profundidad del sistema multimodal del transporte de la Bahía de Cádiz y sólo se limita a sugerir estudios de viabilidad, sin compromiso real en la transformación que necesita nuestro territorio desde el punto de vista del transporte sostenible".

Las debilidades del nuevo Plan no se plasman sólo en el terreno del ferrocarril, insisten los coletivos, sino que, incluso, en lo que respecta a la bicicleta, deja sin apoyo “la conexión de la vía ciclista de la ciudad de Cádiz con Puerto Real a través de alguno de los puentes, aquel que se considere técnicamente viable", una solicitud del Gobierno Municipal de Cádiz, a la que el Plan da la respuesta de que "esta decisión requiere de un estudio de viabilidad exhaustivo", una forma poco elegante de retrasar compromisos.

SESENTA MILLONES MENOS DE PRESUPUESTO

"El Plan -continúan- tampoco recoge las alegaciones relativas a un nuevo modelo tarifario que transiten a un uso intermodal con abonos mensuales, semestrales y/o anuales, que permitan viajes ilimitados, pudiendo para ello organizar por zonas estos abonos".

"Volvemos a expresar que el transporte sostenible ha de reducir la necesidad de movilidad y, para ello, el transporte necesita una estrecha relación con la ordenación del territorio y las políticas de vivienda, de localización de las actividades productivas y de los servicios", explican.

Dentro de los medios de transporte motorizados, el tren "es el más ecológico, ya que el rozamiento entre la rueda de acero y el carril de acero es muy bajo y ello contribuye a que este vehículo consuma muy poca energía para su desplazamiento. Por eso, el tren emite muchos menos gases con efecto de invernadero, lo que provoca el cambio climático, que los automóviles y camiones, y ocupa mucho menos", señala también el comunicado colectivo, apuntando que uno de los objetivos clave de la puesta en marcha del Plan del Transporte.

No es un detalle menor que el Plan haya visto reducido su presupuesto, de 356 millones de euros en el borrador, a 295 millones de euros en el Plan recién aprobado. La subalterna participación del transporte público, solo un 11 % de los desplazamientos de la Bahía de Cádiz, apenas se modifica, y la escasa voluntad de romper este círculo vicioso se manifiesta en uno de los párrafos del Plan: “El escenario tendencial ocurrirá independientemente del Plan”.

"En definitiva -concluyen-, 492 páginas que desaprovechan la ocasión de erigir los desplazamientos urbanos e interurbanos en la Bahía de Cádiz fundamentados en el transporte público y la bicicleta"