El pirómano de Chipiona sigue actuando

Chipiona sigue en alerta tras regresar a las andadas un pirómano que sigue sin identificarse. El Ayuntamiento de la localidad, a través de las redes, ha reiterado en la necesidad de la colaboración ciudadana para detener a este individuo que sigue causando daños en distintos puntos de la ciudad, afectando mobiliario urbano, arboleda y vehículos.

Los últimos incidentes se han registrado estos días en Félix Rodríguez de la Fuente, Avenida de la Constitución, carretera de Sanlúcar y zonas rurales próximas al campo. Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, hace un llamamiento urgente a los vecinos por si "esos miles de móviles captan algo extraño o cualquier comportamiento sospechoso, deben comunicárselo de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil. Necesitamos detener a este individuo antes de que pueda provocar daños mayores”.

La voz de alarma se dio en la localidad cuando, a principios de este mismo mes, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigó una serie de incendios provocados en Chipiona. Entonces, fueron quemados contenedores, cubas y otros elementos del mobiliario urbano, con incidentes registrados en la zona de la ITV, carretera de Sanlúcar, plaza de la Lagunilla y el polígono industrial.

Pese a la alarma generada, la rápida intervención de los bomberos evitaron, tanto ahora como antes, cualquier daño personal en todos los focos, conteniendo la propagación del fuego, aunque los costes por la reposición del mobiliario y la atención de emergencias continúan siendo un gasto importante para el Ayuntamiento.

El Consistorio subraya la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el responsable. “Queremos que este individuo pague por los destrozos y, sobre todo, que se eviten posibles tragedias”, señaló Aparcero. Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo activo y se encuentran en alerta ante cualquier nuevo incidente.