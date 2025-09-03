Se busca a un pirómano en Chipiona

La Policía Nacional y la Guardia Civil busca desde hace días a un pirómano en la localidad de Chipiona. El individuo ha prendido fuego en distintos puntos de la ciudad, quemando varias unidades de contenedores, cuba y demás mobiliario urbano. Se han reportado incidentes en la zona de la ITV, carretera de Sanlúcar, plaza de la Lagunilla y polígono industrial.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad están realizando averiguaciones para detener a este individuo, aún sin identificar, y desde el Ayuntamiento de Chipiona se ha solicitado colaboración ciudadana "por si algún vecino ha podido observar conductas extrañas". En este caso, la administración ruega ponerse en contacto de inmediato con la policía.

Pese a los daños en el mobiliario urbano, la rápida y efectiva actuación de los bomberos han conseguido evitar males mayores y no se ha lamentado ningún daño humano. Aún así, el Consistorio avisa del gasto que suponen estas actuaciones, además del coste adicional en la reposición del mobiliario.