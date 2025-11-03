'Pescados de Rota OPP72': Nueva marca para la trazabilidad y revalorización del producto local

La Lonja de Rota ha sido el escenario de la presentación oficial de la marca "Pescados de Rota OPP72", una iniciativa impulsada por la Organización de Productores Pesqueros (OPP72) con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Rota. El objetivo central de esta nueva denominación es revalorizar el producto pesquero local y fortalecer la identidad y transparencia del sector.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y del gerente de OPP72, Nicolás Fernández Muñoz, junto a profesionales del sector pesquero y miembros de la corporación municipal.

Nicolás Fernández Muñoz, gerente de OPP72, destacó que la marca "Pescados de Rota" busca poner en valor la calidad del pescado roteño. Como elemento diferenciador clave, explicó que cada pieza de pescado llevará asociado un código QR que permitirá al consumidor acceder a información detallada, incluyendo: datos específicos sobre el pescado, identidad del pescador y la embarcación; y la procedencia exacta del producto. Este sistema está diseñado para garantizar la transparencia total y la trazabilidad del producto desde su captura hasta su venta.

Por su parte, el alcalde José Javier Ruiz Arana subrayó que esta iniciativa se alinea con la apuesta municipal por el producto local, tanto agrícola como marino. Ruiz Arana hizo hincapié en el papel esencial de la hostelería roteña en la difusión y promoción de estos recursos.

El alcalde enfatizó la importancia de contar con una marca que no solo identifique la procedencia del producto, sino que también sirva como elemento de promoción para Rota, vinculando esta estrategia con la tradición pesquera histórica de la localidad, incluyendo el legado de la almadraba.

El gobierno local recuerda que desde que OPP72 asumió la gestión de la lonja el 2 de octubre de 2023, se han registrado avances significativos en la comercialización. Destacan la mejora de los precios obtenida gracias a la implantación de la subasta online, un cambio que, según la organización, ha generado satisfacción entre las embarcaciones y productores asociados.

Con la creación de "Pescados de Rota OPP72", la OPP72 y el Ayuntamiento de Rota buscan reforzar la identidad del pescado local, fortalecer el posicionamiento de la lonja y contribuir al desarrollo económico y social del sector pesquero en el municipio.