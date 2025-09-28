Pesar en la Sierra de Cádiz por la muerte violenta de Ambrosio: banderas a media asta en Ubrique

La Sierra de Cádiz, y en especial Ubrique, Benaocaz y Tavizna, ha amanecido consternada este domingo tras conocerse el sábado la muerte violenta de Ambrosio, un hombre invidente de 61 muy conocido en Ubrique, donde vendía sus cupones, y que posteriormente, con su prejubilación, trasladó su residencia a Tavizna, un pequeño núcleo poblacional muy cercano aunque en el término municipal de Benaocaz.

La brutalidad de la muerte (en su cuerpo se contarían entre 20 y 30 puñaladas, algunas por la espalda) y el hecho de que fuera una persona de mayor vulnerabilidad, con una deficiencia visual, ha causado un profundo dolor en los municipios. El Ayuntamiento de Benaocaz ha expresado por sus redes sociales sus condolencias y a hecho "llegar nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima y a todos el pueblo de Ubrique de donde era natural la víctima". La corporación municipal del Consistorio ubriqueño, por su parte, han decidido que las banderas municipales ondeen a media asta en señal de duelo.

Precisamente, son varios los vecinos de Ubrique los que también han expresado su dolor en el post en Facebook del Ayuntamiento serrano, destacando la nobleza del fallecido pero en especial su afán de superación ya que, según indican algunos de ellos, consiguió aprender a tocar el piano.

Una muerte violenta en la Sierra de Cádiz

El suceso sacudió en la mañana de este sábado, cuando se conoció la noticia de que un hombre había sido hallado muerto de madrugada en su vivienda de Tavizna. La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1:00 horas de la madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia.

Según confirmaron a Diario de Cádiz, el cuerpo presentaría entre 20 y 30 puñaladas, y alguna más por la espalda. Además, en la vivienda se encontraron muchos restos de sangre así como parte de las pertenencias del hombre muy revueltas, indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.