Pesar en la Policía Local Conil por la muerte de un querido compañero

La Policía Local de Conil ha mostrado su pesar por el fallecimiento de un querido compañero, que ha "dejado huella" entre todo el cuerpo de seguridad de la localidad jandeña. En sus redes sociales, han escrito una emotiva publicacion para despedir a Manuel Sánchez Medina, "amigo de toda la plantilla y hasta en los momentos más duros de tu larga enfermedad nos has sacado una sonrisa".

Han sido numerosas las condolencias recibidas de muchas personas que lo conocían en el municipio y que destacan que era una buena persona, con valores y un gran profesional. "Mucho ánimo para la familia, amigos y su otra familia, la de la Policía Local de Conil de la Frontera de donde te hiciste un hueco y te hiciste notar. Ya el cielo tiene otro ángel custodio para velar por los que nos quedamos en este mundo", han apuntado desde Protección Civil de Conil.

Su personalidad quedó marcada hasta para su despedida en redes sociales, según explican. "Te has marchado igual que llegaste, sin hacer ruido, tranquilo, pasando desapercibido. Has luchado como un campeón hasta el final. Maldita enfermedad que ha podido contigo. Aunque pusieras en tu página hace dos días 'That's all folks' me vas a perdonar pero no estamos de acuerdo contigo. Eso no fue todo amigo", le dicen desde la policía conileña. Descanse en paz.