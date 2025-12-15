Más de 1.100 personas se presentan a las oposiciones para optar a 41 plazas de bomberos en Cádiz

Más de 1.000 personas se presentaron este sábado a las pruebas convocadas por el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz para optar a 41 plazas de bomberos. La Facultad de Medicina acogió la primera de las pruebas (la psicotécnica) del proceso de selección y el presidente del Consorcio, José Ortiz, acudió para desearles mucha suerte a los aspirantes, un total de 1.114..

La convocatoria, apuntan desde el Consorcio, atiende a una demanda histórica del personal y "no solo busca incrementar el número de efectivos, sino también mejorar la capacidad de respuesta, la cobertura operativa y la calidad del servicio para la población gaditana".

José Ortiz, señaló que la incorporación de 41 nuevos efectivos supone un paso importante hacia la modernización y ampliación del cuerpo de bomberos de la provincia, además de que “cumplimos con nuestro compromiso de poner en marcha este proceso antes de que finalice el año, gracias también a un gran trabajo técnico y organizativo”. Ortiz recordó que en los últimos tres años no se habían cubierto estas plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público pero que en ningún caso se pierden, “y hemos trabajado para poder recuperarlas todas en este ejercicio y que sean cubiertas una vez finalice el proceso de selección”.