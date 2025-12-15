Más de 1.100 personas se presentan a las oposiciones para optar a 41 plazas de bomberos en Cádiz
La Facultad de Medicina acogió el sábado la primera de las pruebas del proceso de selección
El descenso de aspirantes a las Fuerzas Armadas se refleja en Cádiz: menos solicitudes pero más gaditanos consiguen su plaza
Más de 1.000 personas se presentaron este sábado a las pruebas convocadas por el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz para optar a 41 plazas de bomberos. La Facultad de Medicina acogió la primera de las pruebas (la psicotécnica) del proceso de selección y el presidente del Consorcio, José Ortiz, acudió para desearles mucha suerte a los aspirantes, un total de 1.114..
La convocatoria, apuntan desde el Consorcio, atiende a una demanda histórica del personal y "no solo busca incrementar el número de efectivos, sino también mejorar la capacidad de respuesta, la cobertura operativa y la calidad del servicio para la población gaditana".
José Ortiz, señaló que la incorporación de 41 nuevos efectivos supone un paso importante hacia la modernización y ampliación del cuerpo de bomberos de la provincia, además de que “cumplimos con nuestro compromiso de poner en marcha este proceso antes de que finalice el año, gracias también a un gran trabajo técnico y organizativo”. Ortiz recordó que en los últimos tres años no se habían cubierto estas plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público pero que en ningún caso se pierden, “y hemos trabajado para poder recuperarlas todas en este ejercicio y que sean cubiertas una vez finalice el proceso de selección”.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas