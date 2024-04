Así viven los perros en el Centro de Animales Bahía de Cádiz

Por más que se viene denunciando, la situación de los 165 perros que viven en el Centro de Protección de Animales Bahía de Cádiz no mejora. Este medio ha podido saber que este fin de semana los animales que viven en los cheniles situados abajo en el centro ni siquiera han podido dar un paseo. Han permanecido en sus jaulas, de un metro cuadrado, a pesar de las altas temperaturas. Según ha comentado a este medio una de las voluntarias “esto ha ocurrido por decisión de la veterinaria, a la que le hemos pedido en reiteradas ocasiones que reubique a esos perros, que están ahí desde hace más de un mes. Algunos de ellos no salen jamás, salvo para limpiar el chenil. Los que sí lo hacen, no salieron desde el sábado, con las temperaturas que hemos tenido. A pesar de todo, la situación sigue igual. Es lamentable”.

Desde el cuerpo de voluntarias se insiste en que “existe una mala gestión de la administración o desinterés, una mala gestión de la empresa, que mira sólo su interés económico propio y una mala gestión veterinaria, que es lo primero que debe cambiar”, aseguran.

El presidente de la Mancomunidad de la Bahía, el portuense Millán Alegre, comentó la pasada semana tras una visita de técnicos y veterinarios de los cuatro ayuntamientos, que esta semana esperaban recibir un informe y que, una vez estudiado, tomarían una decisión al respecto.

El caso es que de momento los perros que dependen de la empresa Athisa siguen viviendo en muy malas condiciones.