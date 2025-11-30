Los 'Pavones' de Villamartín congregan a más de 300 familiares en una reunión

En el año 1959 el matrimonio formado por Sebastián Pavón Ramírez y Ascensión Benítez Borrego, con nueve hijos en común, decidieron celebrar una comida familiar en el cortijo del que eran propietarios, La Fábrica en Villamartín. En aquella ocasión contrataron dos autobuses en los que se desplazaron hijos, cónyuges y nietos, hasta hacer un total de 41 personas en esa celebración.

Primera reunión de la familia Pavón, organizada en 1959 por Sebastián Pavón y Ascensión Benítez.

Treinta y siete años después, varios de esos nietos decidieron volver a reunir a la familia Pavón Benítez, ya con los patriarcas ausentes, al igual que algunos hijos e incluso nietos, pero con mayor número de personas que el primer encuentro. Y a partir de ahí, nació lo que ellos llaman la Pavonada, que este 2025 ha alcanzado su sexta edición.

La reunión, celebrada la pasada semana, ha congregado en esta ocasión a más de 300 personas entre Pavones y cónyuges. 331, en concreto, estaban convocados al encuentro, que comenzaría en la ermita de la Virgen de las Montañas con una misa aplicada de modo especial por aquellos miembros de la familia que ya no están en vida (empezando por los primeros organizadores, Sebastián y Ascensión).

Tras la misa, la comitiva se trasladó a la Hacienda El Rosalejo, naturalmente en Villamartin, donde disfrutaron de un almuerzo que tenía como objetivos "conocernos mejor, homenajerar a nuestros mayores, fomentar la familia y valorar la importancia que tiene", en palabras de uno de estos Pavones que aplaude el éxito de esta reunión familiar que se ha celebrado en seis ocasiones en 66 años.