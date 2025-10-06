Un patrullero de la Fuerza de Acción Marítima de Cádiz, de misión de vigilancia de los espacios marítimos de interés nacional

El patrullero de la Armada 'Tagomago', de la Fuerza de Acción Marítima de Cádiz.

El Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) Tagomago (P-22), al mando del teniente de navío Gonzalo Ruiz Gómez, salió a la mar desde Cádiz con la misión de realizar vigilancia marítima en aguas del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, y contribuir así a garantizar la seguridad de los espacios marítimos de interés nacional.

Esta actividad se desarrolla en el marco de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión (OPVD), con el patrullero integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Entre sus misiones, el buque de la Armada contribuye a incrementar el Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM), que es el elemento posibilitador del resto de operaciones; y también realiza Operaciones de Seguridad Marítima (Maritime Security Operations‐MSO), que constituyen las actuaciones concretas contra las amenazas y los actos ilícitos que ponen en peligro la seguridad integral en el entorno marítimo.

Este buque, en su anterior misión en mayo, realizó un seguimiento varios buques de la marina de guerra de la Federación de Rusia a su paso por los espacios marítimos de interés nacional.

El puente de mando del patrullero 'Tagomago'. / EMAD

El PVZ Tagomago es el segundo de los diez patrulleros de la clase ‘Anaga’, que se construyeron en la década de los ochenta; y uno de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz. Está diseñado para realizar misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional. También realiza misiones de control y protección del tráfico marítimo; vigilancia y control de pesca.

Las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.