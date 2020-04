Cádiz registró en el mes de marzo la mayor subida del paro registrado de la historia por la epidemia del coronavirus. El número de inscritos en las listas del desempleo aumentó en 25.649 personas, el tercer mayor incremento de toda España tras Sevilla y Málaga, y deja la cifra total de parados en 176.416 personas, la más alta desde abril de 2016, según los datos publicados este jueves por el el Ministerio de Trabajo.

Esta cifra aún no recoge todo el impacto de la epidemia, ya que la mayoría de los más de 11.500 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en Cádiz y que afectan a casi 50.000 trabajadores aún no han finalizado su tramitación, por lo que los nuevos desempleados se incorporarán a la estadística de abril. En ese sentido, los afectados por los ERTE presentados en la última semana de marzo no han llegado a tiempo para entrar en los datos del paro de este mes.

Todos los sectores sufrieron un incremento del número de desempleados. El sector servicios, que engloba las actividades de turismo y la hostelería, es el que registra el mayor impacto, al sumar más de 14.700 nuevos parados. Esta subida era más que previsible ya que el frenazo en la economía ha llegado justo cuando el turismo empezaba a despuntar con la perspectiva de la Semana Santa.

A continuación se sitúa la construcción, con casi 2.800 nuevos desempleados, seguida de la industria (+2.630) y la agricultura (+570), lo que evidencia el impacto que está suponiendo la pandemia.

La contratación también se ha desplomado. El número de contratos rubricados en marzo descendió un un 25% en comparación con el mismo mes del año pasado. Se firmaron un total de 37.304 contratos, de los que apenas 1.744 fueron indefinidos.

El incremento del paro tiene su correlación en el descenso de la afiliación a la Seguridad Social. Cádiz es la provincia que ha registrado la mayor caída de afiliados en términos porcentuales desde el 12 de marzo, con un descenso del 8,2%, según informa el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, los datos del conjunto de marzo son algo mejores ya que la Seguridad Social los calcula realizando una media de todos los días laborables del mes. Según este registro, Cádiz pierde apenas 10.275 afiliados respecto a febrero y la cifra de personas dadas de alta disminuye hasta un total de 363.445. En comparación con marzo de 2019, la caída es un 1,5%, lo que se traduce en 5.625 afiliados menos. Es más que previsible que el alcance laboral de la epidemia de coronavirus se agrave a lo largo del mes de abril.