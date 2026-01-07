El pantano de Los Hurones abre también sus compuertas

El embalse de los Hurones, que se encuentra en estos momentos al 91,11 por ciento de su capacidad, se ha abierto el desagüe de fondo alrededor de las 10,00 horas de hoy, miércoles, y sus compuertas permanecerán abiertas hasta el próximo viernes, para desembalsar unos 34m3 por segundo. Una cantidad de agua que irá a parar directamente al embalse del Gualdalcacín, que se encuentra al 43,2% de su capacidad (800 hm3). Tanto Los Hurones como Guadalcacín son los encargados de abastecer de agua para consumo humano a numerosas localidades del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), sobre todo, municipios del entorno de la Bahía de Cádiz, como Puerto Real, El Puerto o la propia capital gaditana.

El desembalse de Los Hurones se une hoy al efectuado desde primera hora de la mañana en la presa de Guadarranque, en el término municipal de Castellar, tras haber llegado la balsa del Campo de Gibraltar al 100% de su capacidad por el paso de la borrasca 'Francis'.

Desde el servicio de emergencia 112 Andalucía se ha pedido a los vecinos de la zona que no transiten por lugares próximos a este embalse para prevenir riesgos ante posibles inundaciones que puedan producirse. Además, el Ayuntamiento de Castellar ha informado también del cierre temporal al público del sendero de la mariposa monarca, que discurre por zonas cercanas a este pantano, mientras se produce esta acción, que está previsto se alargue durante dos o tres días.

Estos desembalses, indican desde la Junta de Andalucía, no van a suponer ningún tipo de daño, dado que se están realizando con todas las medidas se seguridad y habiendo avisado previamente a la población, a los servicios de emergencias y a los ayuntamientos afectados. La apertura se produce con el objetivo de recuperar el 10% de resguardo necesario para poder laminar posibles crecidas futuras.