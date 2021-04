La pandemia ha provocado que el 20% de los tumores urológicos tengan un diagnóstico tardío

La pandemia de covid-19 ha generado cierta incertidumbre en parte de la sociedad que ha provocado que muchos pacientes retrasen sus visitas a los hospitales o tengan reticencias a hacerse determinas pruebas dentro del centro por temor al contagio. Son muchas las especialidades médicas que se han visto afectadas por esta realidad que, en numerosos casos, propicia diagnósticos más graves, entre ellas, la de urología.

Según explica Aurelio Muñoz Villellas, urólogo del hospital Viamed Bahía de Cádiz, "la pandemia de coronavirus ha ocasionado un retraso en el diagnóstico de enfermedades tumorales y no tumorales pero con mal pronóstico. Entre estas enfermedades encontramos el cáncer de próstata, el cuarto más común en el mundo; el cáncer de vejiga o el cáncer de riñón entre otros. Aunque no debemos olvidar aquellas enfermedades benignas que, aunque no son tumorales sí son urgentes ya que pueden complicarse, como los cólicos nefríticos que pueden dañar el riñón de manera irreversible o los problemas prostáticos obstructivos que finalizan en sondajes".

El especialista incide en que "no sabemos de manera certera cuándo terminará la pandemia por lo que es importante retomar los chequeos periódicos".

Seña de esto son las preocupantes cifras de pacientes oncológicos. En torno a uno de cada cinco personas con cáncer no están diagnosticas por la pandemia, lo que supone un 20%. Los especialistas recomiendan acudir a los hospitales a toda persona que tenga síntomas tales como: ganas frecuentes de orinar, dolor o ardor al hacerlo, dificultad o imposibilidad a orinar, sangre en la orina o cualquier otra señal anormal relacionada con el ámbito urológico para realizar las pruebas pertinentes.

Viamed lanza la campaña #Nolodejes

A través de la campaña campaña Tu salud no puede esperar #Nolodejes, Viamed ha querido dar voz a sus especialistas de diversas ramas médicas, entre las que se encuentra la urología, para concienciar sobre la importancia de acudir al hospital y evitar los diagnósticos tardíos.

Cabe destacar que todos los hospitales de Viamed cuentan con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, tanto de pacientes como profesionales, y convertir así los centros en espacios seguros.

