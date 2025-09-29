El pacto por una Adolescencia Libre de Móviles llega ya a cuarenta centros escolares gaditanos

Cuarenta colegios e institutos de la provincia cuentan ya con familias inscritas al pacto por una Adolescencia Libre de Móviles. La propuesta, realizada a partir de la plataforma de carácter nacional del mismo nombre, ha sido recogida por las AMPA de distintos centros, y a ella pueden inscribirse las familias que deseen unirse esta iniciativa con el objetivo de paliar, afirman los organizadores, la “presión social” que se puede recibir al respecto.

Así, centros como Argantonio, San Felipe, o Las Esclavas; además de los CEIP Celestino Mutis, Carlos III o Reyes Católicos, o el IES Cortadura en Cádiz cuentan con familias que se han apuntado a la iniciativa. En Jerez, tienen familias apuntadas el Antonio Machado, La Salle o El Pilar; en El Puerto, Grazalema y Guadalete, el CEIP Doña Blanca o Las Dunas; en Chiclana, los colegios La Barrosa y Serafina Andrades, además del IES Pablo Ruiz Picasso, etc.

El “pacto” consiste en rellenar un formulario por el que la familia se compromete, siempre que sea posible, a retrasar la entrega de un 'smartphone' hasta los 16 años. El proyecto cuenta con grupos de WhatsApp en distintas localidades –a disposición en su página web, pacto.adolescencialibredemoviles.es–, concebidos como espacios donde encontrar recursos, información y hacer “terapia de grupo”. También se dispone de un canal abierto por la misma vía.

Actualmente, a nivel nacional, 12.183 familias se han unido a esta iniciativa que surgió desde la preocupación de grupos de padres, profesores y profesionales de la salud infantil ante la presencia abusiva de las pantallas y sus efectos en los más jóvenes.

El año pasado, la Asociación Española de Pediatría ya actualizó sus recomendaciones de edad para el uso de pantallas y smartphones, limitando a dos horas el tiempo de pantalla al día entre los 13 y los 16 años, incluyendo tiempo escolar y deberes. Así mismo, se aconsejaba priorizar teléfonos sin acceso a internet y retrasar la edad del primer teléfono inteligente.

De siete a doce años, la recomendación de los pediatras se limitaba a menos de una hora al día, incluyendo tiempo escolar y deberes. Para la franja de los niños más pequeños, de cero a seis años, no se considera que exista tiempo seguro de uso.

El inicio de este curso escolar se ha caracterizado, de hecho, por la prohibición prácticamente generalizada en todo el territorio español de terminales móviles en clase en centros no universitarios. Una medida que ha estado respaldada por un informe de la Asociación Española de Pediatría, que aseguraba que la presencia de dispositivos digitales en el entorno educativo disminuye la atención tanto del propio usuario como de aquellos que lo rodean.