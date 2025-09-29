Qué hacer si detectas que tu hijo tiene malas experiencias con Roblox

Es gratis y el gran caramelo virtual para los niños. Una plataforma abierta con numerosos videojuegos que permite, desde luego, la interacción con otros jugadores. Ambas características la convierten en irresistible para el sector de menos edad del mercado, que ven cómo pueden jugar y charlar sin excusas (sin estar limitado por un juego o sistema determinado) con sus amigos. ¿Coladero para depredadores? Sí, por supuesto.

La Asociación Española de Pediatría emitía hace una alerta tras detectar en consulta un incremento casos de niños y adolescentes que presentan “síntomas preocupantes” relacionados con el uso de la plataforma de videojuegos Roblox, en concreto por su función de chat y las interacciones que se generan a través de ella. En concreto, los pediatras han advertido casos en los que niños y adolescentes son incitados a "autolesionar, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía. Acuden los padres a consulta alertados por ver las autolesiones o el cambio en el estado de ánimo y el comportamiento de sus hijos”, explica la doctora Mª Angustias Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).

Aunque se desconoce si todos los riesgos identificados se producen dentro del propio entorno oficial de Roblox o en entornos externos que simulan su diseño, los patrones de conducta observados justifican, a juicio de los pediatras, la preocupación del uso de esta plataforma.

Los peligros de acceso a contenido no adecuado, "captación" o de grooming por parte de las diferentes puertas de acceso no son exclusivas desde luego de esta última aplicación, la última de moda entre el público infantil, sino que se extiende a todo aquel entorno que permita interacción no controlada o manipulaciones: foros de juegos, comentarios o cortes en vídeos, etc. Todo lo que sea popular entre los críos -tal que los brainrot italianos: Saturno Saturnina, Ballerina Cappuccina...- es un campo susceptible a la introducción de material problemático.

CÓMO ACTUAR SI DETECTAMOS PROBLEMAS

En primer lugar, los expertos subrayan la importancia de la vigilancia activa, tanto desde el ámbito clínico como el familiar. Así, es esencial hablar abiertamente con los menores sobre los riesgos de aceptar solicitudes y de comunicarse con desconocidos, además de estar pendientes de los chats en los que participan dentro de la plataforma.

Si se detecta un caso, la recomendación es presentar una denuncia a la policía o guardia civil y comunicar la situación a la Agencia Española de Protección de Datos aportando imágenes de los chats.

Por otra parte, la alerta recomienda a los pediatras preguntar específicamente sobre el uso de Roblox y sus chats, incluso si el motivo de la consulta es otro. Si se detecta un caso sospechoso, se deben activar los protocolos de detección y notificación ya establecidos: redacción de informe médico, derivación a trabajo social, parte de lesiones y acompañamiento en la denuncia ante las autoridades.

Hay que tener en cuenta que el contenido de Roblox está organizado según franjas de edad: para todas las edades o para mayores de 9, 13 o 17 años. En el caso de los menores de 13, se exige permiso parental y se activan automáticamente todas las restricciones de seguridad. Desde este verano, el desarrollador puso en marcha una IA capaz de estimar la edad en el resto de usuarios a partir de un selfie.