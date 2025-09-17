La OTED se consolida como centro de empleo, formación y emprendimiento en Rota

La Oficina para la Transformación Económica y Digital de Rota (OTED), situada frente a la plaza de las Almenas, concentra en la actualidad diversos recursos y programas destinados a estudiantes, personas desempleadas, trabajadores, empresas y ciudadanía en general, en ámbitos como la formación, la orientación laboral, la búsqueda de empleo y el emprendimiento.

Según explicó la teniente de alcalde delegada de Transformación Económica y Formación, Encarna Niño, la oficina se ha convertido en un espacio de referencia para el fomento del empleo. Entre los programas en marcha se encuentra el de Experiencias Profesionales para el Empleo, que conecta a demandantes con empresas locales para realizar prácticas. En su última edición se han desarrollado 72 de las 80 prácticas previstas, con la participación de entidades de distintos sectores, como el comercio, el inmobiliario o la educación. También se impulsa un programa de formación con prácticas de seis meses en el ámbito de la función pública, orientado a personas desempleadas.

En materia de orientación laboral, el Programa Orienta atiende mensualmente a unos 80 usuarios. Este servicio ofrece asesoramiento en la elaboración de currículums, preparación de entrevistas, búsqueda activa de empleo e información sobre opciones formativas. La OTED incluye además un área de acompañamiento digital para ciudadanía y empresas, con asesoramiento en trámites administrativos, apoyo a sectores como el del taxi y un punto público de conexión digital para quienes necesiten realizar gestiones online.

El espacio también acoge actividades formativas en colaboración con entidades como la UPA y Cruz Roja, e incorpora salas de coworking a disposición de profesionales y empresas. Asimismo, gestiona ayudas para iniciativas empresariales y organiza cursos dirigidos a distintos sectores económicos, entre ellos taxistas y pescadores.

Entre las nuevas iniciativas, el Ayuntamiento de Rota pondrá en marcha el programa Aula Mentor, gestionado junto al Gobierno de España. Este proyecto ofrecerá formación en ámbitos como la inteligencia artificial, los idiomas y la capacitación tecnológica, con tutorización a cargo de técnicos municipales y un aula equipada en el centro de formación de Vicente Beltrán.

De forma complementaria, se ha presentado el portal municipal Rota Futuro, un sitio web en el que se recopila información sobre convocatorias, becas, recursos de orientación laboral, ofertas de empleo y formación, tanto presencial como en línea. Encarna Niño animó a la ciudadanía a utilizar estos recursos, coincidiendo con el inicio del curso académico, como una oportunidad para mejorar la formación, acceder al empleo o impulsar proyectos de emprendimiento.